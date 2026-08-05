Diputado Meza dice que “el tiempo” los juzgará por haber respaldado al imputado Jorge Brítez

En el marco de la causa por un presunto daño patrimonial de G. 61.000 millones en el Instituto de Previsión Social (IPS) se encuentran los -ahora imputados- expresidentes Vicente Battaglia (gobierno de Mario Abdo Benítez) y Jorge Brítez (administración de Santiago Peña), este último, sobre todo, a quien Hugo Meza y otros diputados oficialistas defendieron a capa y espada hasta su cambio.

Ahora, con la causa penal en proceso, existe nula autocrítica, y más como obligación, refieren que esperan que la Justicia llegue al fondo de la investigación.

“Ojalá que la justicia haga su trabajo, vaya hasta las últimas consecuencias y que el que tocó la plata, el que malversó, el que descuidó administrativamente el buen proceder, tenga sus consecuencias políticas y judiciales en este caso en la imputación y que eso no termine en el oparei”, dijo Meza.

Sin embargo, se le consultó si es que no tienen su cuota de responsabilidad los presidentes de turno que sostuvieron a los titulares de la previsional, que, durante su gestión, ya supuraban sospechas de corrupción; y en el caso particular, de Britez lo blindaron hasta más no poder.

“Y a la luz de lo que hoy está saliendo, evidentemente hay muchas cosas, muchos cuestionamientos y eso el tiempo dirá, finalmente, cuál fue nuestra participación o no, en este caso la participación del gobierno en sostener a administradores. No solamente este gobierno, sino el anterior también haber sostenido en su cargo”, dijo Meza pretendiendo repartir la culpa.

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Insistido respecto a una eventual complicidad de Abdo y Peña, y por ende, también ser pasibles de una imputación en esta causa, Meza evadió diciendo que “eso finalmente la justicia eso va a decidir”.