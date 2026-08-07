Hospital Día Oncológico de San Ignacio: obra llega a su etapa final

El Centro Día Oncológico, que funcionará en el predio del Hospital Distrital de San Ignacio, departamento de Misiones, se encuentra en la etapa final de construcción. En ese contexto, se anunció que el equipamiento de la unidad sanitaria estará a cargo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Tras este anuncio, técnicos de la binacional realizaron una visita al lugar con el objetivo de evaluar los avances de la infraestructura y coordinar los requerimientos necesarios para la puesta en funcionamiento del servicio.

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El gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR-HC), señaló que la creación del Centro Día Oncológico surgió como una necesidad planteada por numerosos pobladores que enfrentan dificultades económicas y familiares para trasladarse hasta centros asistenciales de Asunción o Encarnación para recibir sus tratamientos.

“El sueño de un hospital día oncológico se va haciendo realidad. Muchas personas del departamento tenían la impotencia de no poder recurrir a hospitales de referencia por factores económicos, familiares u otros motivos que les impedían acceder a una atención adecuada”, expresó el gobernador.

Explicó que la infraestructura fue ejecutada por la Gobernación de Misiones y que el proyecto contó con el respaldo del Gobierno Nacional, además de las gestiones realizadas ante el Ministerio de Salud para la contratación del personal necesario.

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“Hoy solamente nos faltaba el tema de los muebles. La ministra María Teresa Barán recibió la nota y solicitamos a la EBY. El director Luis Benítez dio el visto bueno y hoy ya envió su equipo técnico para la proyección del equipamiento”, manifestó.

En su momento, la ministra de Salud, María Teresa Barán, había indicado que se realizó la contratación del recurso humano necesario, principalmente personal de enfermería, cuyos integrantes están siendo capacitados en el manejo de quimioterapias en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan).

Por su parte, pacientes con enfermedades oncológicas destacaron que esta obra constituye un avance trascendental para la salud pública del departamento.

Actualmente, muchos pacientes deben trasladarse hasta la capital del país para ser atendidos en el Instituto Nacional del Cáncer, lo que implica viajes prolongados, gastos económicos adicionales y un importante desgaste físico y emocional.

Con la puesta en funcionamiento del Centro Día Oncológico, los pacientes podrán recibir sus tratamientos mucho más cerca de sus hogares, reduciendo los tiempos de traslado y los costos.

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La construcción del Centro Día Oncológico de San Ignacio cuenta con el financiamiento de la Gobernación de Misiones, con una inversión de G. 3.400 millones. La obra, que abarca una superficie de 685 metros cuadrados, está a cargo de la empresa Joapy SA, dirigida por el ingeniero Jorge Díaz.

La unidad sanitaria contará con planta alta y baja, y dispondrá de consultorios, sala de quimioterapia, áreas de control y postratamiento, farmacia, sector de admisión y todas las dependencias técnicas necesarias para su correcto funcionamiento.

La habilitación del Centro Día Oncológico permitirá acercar tratamientos especializados a los pacientes con cáncer, reduciendo la necesidad de largos desplazamientos y fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema sanitario en Misiones. Su habilitación podría concretarse en un plazo de entre 60 y 90 días.