Senado apura tratamiento de préstamo de US$ 286 millones para el corredor bioceánico sur

La Cámara de Senadores dará mañana un meteórico tratamiento al proyecto de ley que autoriza un préstamo de hasta US$ 286 millones con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para financiar la construcción de la segunda etapa de un corredor vial que conectará el sur del país con los principales corredores de exportación.

El proyecto figura en el punto 8 del orden del día de la sesión ordinaria convocada para las 9:00 y ya recibió dictamen favorable en mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

La velocidad del trámite llama la atención debido al monto de la operación. El mensaje del Poder Ejecutivo fue remitido al Congreso el 21 de julio de 2026, es decir, hace apenas dos semanas, y mañana ya será sometido a consideración del pleno del Senado y si es aprobado pasará a consideración de Diputados.

Un préstamo de US$ 286 millones para 154 kilómetros

El proyecto corresponde al Mensaje N° 402 del Poder Ejecutivo, remitido a través del Ministerio de Economía y Finanzas, por el cual se solicita aprobar el contrato de préstamo N° PG-P20 suscrito entre Paraguay y JICA.

El acuerdo contempla un financiamiento de hasta ¥36.380 millones (36.380.000.000 de yenes japoneses), equivalente aproximadamente a US$ 286 millones, para ejecutar el proyecto denominado “Mejoramiento del corredor de integración y desarrollo socioeconómico de la región suroeste”, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

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La iniciativa también contempla una ampliación del Presupuesto General de la Nación 2026, aprobado por la Ley N° 7609.

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, defendió el proyecto durante su presentación ante la Comisión de Obras del Senado y destacó que se trata de una infraestructura de alcance estratégico para el sur del país.

La segunda etapa del corredor bioceánico del sur

Centurión explicó que el proyecto contempla la construcción de 154 kilómetros de ruta, desde la zona de Yabebyry, en Misiones, hasta Pilar, en Ñeembucú, en un trazado paralelo al río Paraná.

La obra permitirá conectar esta zona con el sistema vial existente hacia Encarnación y, desde allí, con Ciudad del Este mediante la Ruta PY02, integrándose con el denominado corredor de exportación.

La ministra presentó el proyecto como la segunda etapa de un corredor que busca conectar el este del país con el sur, aprovechando la infraestructura ya existente.

“Es la segunda etapa de una importante conectividad vial que vendría a ser, de alguna manera, el corredor bioceánico del sur”, explicó Centurión ante los senadores.

La primera etapa corresponde al corredor de exportación que conecta la zona de Alto Paraná con Encarnación y cuya construcción comenzó luego de un préstamo gestionado en años anteriores.

Ñeembucú busca salir del aislamiento

Uno de los principales argumentos del Gobierno para justificar el millonario endeudamiento es el impacto social que tendría la obra.

Centurión sostuvo que varias localidades de Ñeembucú permanecen actualmente sin caminos de todo tiempo y que el proyecto permitirá mejorar sustancialmente la conectividad de los distritos del sur.

Entre las zonas beneficiadas mencionó localidades como Laureles, San Antonio, Cerrito, Itacorá y otras comunidades ribereñas, que pasarían a contar con una conexión vial permanente.

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La ministra remarcó que Ñeembucú se encuentra entre los departamentos con menor nivel de pavimentación del país, junto con varias zonas del Chaco.

“Esta ruta va a permitir que cada uno de sus distritos finalmente tenga un acceso de todo tiempo”, sostuvo.

Según explicó, el objetivo no se limita a construir el corredor principal, sino también a generar accesos que permitan conectar a las comunidades ubicadas a lo largo del trazado.

El argumento económico: producción, granos y logística

El Gobierno también sostiene que la obra tendrá un impacto directo sobre la competitividad de la producción nacional.

La ruta atravesará una zona de fuerte actividad productiva, especialmente vinculada con la producción agrícola y arrocera de Itapúa y Misiones, y permitirá conectar la producción con los puertos ubicados sobre el río Paraguay.

Para Centurión, uno de los principales fundamentos del proyecto es precisamente mejorar la logística y reducir los costos de transporte.

La nueva conexión vial permitiría generar una salida más eficiente para los productos de la región y fortalecer la integración entre los corredores de exportación existentes.

De acuerdo con la explicación brindada por la titular del MOPC, la infraestructura tendrá características de una ruta internacional. La sección transversal prevista contempla una calzada de 3,5 metros, además de banquinas de 2,5 metros a cada lado.

La obra también incluirá un componente de mantenimiento durante cinco años, con el objetivo de garantizar la operación y conservación de la infraestructura una vez terminada. Centurión señaló además que se analiza la utilización de pavimento rígido, aunque aclaró que la definición final dependerá del proceso de ingeniería.

Turismo y desarrollo de la zona sur

Más allá del transporte de cargas, el Gobierno sostiene que el corredor puede convertirse en una herramienta para desarrollar el turismo en una región que actualmente tiene importantes dificultades de conectividad.

La ministra destacó el potencial turístico de zonas como Cerrito e Itacorá, además de otros puntos ribereños que quedarían conectados mediante la nueva infraestructura.

La intención es aprovechar el potencial de la región para actividades vinculadas al turismo, la pesca y otros sectores económicos.

“Nos abre una enorme oportunidad de acercar a todo el país esta zona maravillosa para el potencial del turismo, la pesca”, sostuvo Centurión.