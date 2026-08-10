Avenida Don Atiliano Cáceres habilitada: alivio temporal al tráfico y próximos desvíos en la zona

Los días 8 y 9 de agosto se aplicaron desvíos temporales sobre el Corredor Vial Las Residentas, en la ciudad de Luque, zona de la Conmebol, debido a los avances en la obra de duplicación de la ruta D025, conocida como Tape Tuja.

En esta primera etapa estuvo afectada la avenida Don Atilano Cáceres, a la altura de la avenida Sudamericana.

Las tareas incluyeron la instalación de líneas dobles de alcantarillas celulares de hormigón armado de 1,5 por 1,5 metros, destinadas a optimizar el sistema de drenaje de la zona.

Desde este lunes se volvió a habilitar la avenida Don Atiliano Cáceres, la cual ayuda muchísimo a la descongestión vehicular en la zona, pues el flujo vehicular se redujo de dos carriles a uno solo durante los trabajos del fin de semana. La misma permanecerá habilitada durante todo el mes de agosto.

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“Hemos concluido los trabajos de este fin de semana y logrado el cruce de la avenida Atiliano Cáceres con éxito. Hoy vamos a continuar en el mismo sector, pero hacia la zona de la cancha de la Conmebol, para realizar trabajos de conexión con los sistemas existentes”, explicó el Ingeniero Rogelio Espinola, superintendente de obras del corredor Las Residentas.

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Además, indicó que los trabajos que se van a realizar hoy no estarán afectando al tránsito.

Posteriormente, se dará paso a una segunda fase que se extenderá durante aproximadamente 20 días sobre la calzada adyacente a la vereda en la avenida Sudamericana hasta llegar hasta Elizardo Aquino.

En esta etapa se inhabilitará temporalmente el carril de giro a la izquierda hacia Luque, aunque el carril central y el de giro a la derecha continuarán operativos.

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Las obras se encuentran en un 36% de avance y el plazo para la entrega es febrero de 2027.