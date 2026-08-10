Gianina García: a pedido de la Fiscalía, audiencia preliminar queda postergada

La jueza penal de Garantías Rosarito Montanía se vio obligada a suspender la audiencia preliminar de Gianina García Troche en el caso A Ultranza, luego de que la agente fiscal María Irene Álvarez solicitara la postergación de la diligencia. La expareja del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset iba a participar en la audiencia a través de medios telemáticos.

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La agente fiscal, quien fue asignada en forma interina, explicó que tiene una audiencia preliminar en curso en otra causa por narcotráfico. Por otro lado, el fiscal titular Deny Yoon Pak está en el juicio a otros acusados del caso A Ultranza.

Procesada en el caso A Ultranza cayó en España

La uruguaya Gianina García Troche de 33 años de edad, fue imputada por supuesta participación en el delito de lavado de activos, junto con su pareja Marset -con el que tiene tres hijos- y otros sindicados por la Fiscalía de integrar la organización dedicada al narcotráfico internacional, desmantelada con la Operación A Ultranza, en febrero de 2022.

La extranjera permaneció prófuga hasta el Ministerio Público hasta el 17 de julio de 2024, cuando fue aprehendida en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en la ciudad de Madrid, España, cuando se encontraba en tránsito.

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La justicia española concedió la extradición y Gianina llegó al país el 21 de mayo de 2025.

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La mujer estuvo alojada inicialmente en el penal militar de Viñas Cue, en la ciudad de Asunción, pero luego de varios incidentes en los que quedaron a luz algunos privilegios, fue trasladada a la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza, de Emboscada, y de ahí a la cárcel de mujeres Comple, situada en el mismo predio, donde se halla encerrada hasta ahora.

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Acusación contra Gianina García Troche

La acusación presentada por el fiscal Pak contra Gianina García Troche es por el hecho punible de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, contemplado en el artículo 44de la Ley 1340 de Drogas.

De acuerdo con la investigación fiscal, García Troche habría constituido la sociedad “Grupo San Jorge SA”, cuyo nombre de fantasía era “Total Cars”, con el objetivo de introducir en el circuito financiero dinero presuntamente proveniente del narcotráfico.

La Fiscalía sostiene que la empresa mencionada fue utilizada como una estructura para aparentar operaciones legales y justificar movimientos económicos vinculados al entorno de Marset, considerado uno de los narcotraficantes más buscados de la región.

La Fiscalía sostiene que García Troche, en su condición de pareja de Marset, actuó para “asegurar el disfrute de los beneficios” obtenidos por el presunto esquema de tráfico internacional de cocaína.