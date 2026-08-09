Gianina García Troche, a un paso del juicio oral por el caso A Ultranza

Gianina García Troche, de 33 años de edad, nacida el 26 de enero de 1993 en la ciudad de Montevideo, Uruguay, fue capturada el 17 de julio de 2024 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en la ciudad de Madrid, España.

La mujer fue extraditada a Paraguay el 21 de mayo de 2025 y alojada inicialmente en el penal militar de Viñas Cue, en la ciudad de Asunción, aunque después la trasladaron a la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza, en el municipio de Emboscada, y de ahí la movieron a la cárcel de mujeres Comple, situada en el mismo predio, donde se halla encerrada hasta ahora.

Gianina era la pareja del narcotraficante internacional Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 35 años de edad, nacido el 10 de abril de 1991, también en Montevideo, Uruguay. Ambos tienen cuatro hijos juntos, todos varones. El mayor es hijo solo de Sebastián y los otros tres sí son hijos biológicos de ambos.

Marset fue capturado el 13 de marzo de 2026 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y entregado inmediatamente a la DEA de Estados Unidos. Actualmente está en una cárcel de la ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia, a solo 15 kilómetros de la famosa Casa Blanca de Washington. Se expone a cadena perpetua por narcotráfico y lavado de dinero.

Blanqueó en Paraguay el dinero de la cocaína, según la Fiscalía

El Ministerio Público (MP) de Paraguay presentó acusación contra Gianina García Troche el 20 de mayo de 2026, por el hecho punible de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, contemplado en el artículo 44de la Ley 1340 de Drogas.

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El fiscal de Narcotráfico, Deny Yoon Pak, quien dirige la histórica investigación A Ultranza, consignó en su escrito que Gianina creó en 2021 una empresa denominada Grupo San Jorge SA, que a su vez administraba un taller mecánico denominado Total Cars, a través de la cual inyectó a nuestro sistema financiero legal el dinero generado por su pareja Marset con la venta de cocaína.

Gianina, como pareja de Marset, actuó de dicha manera para “asegurar el disfrute de los beneficios” obtenidos por el presunto esquema de tráfico internacional de cocaína.

La uruguaya también declaró en esa época que recibía ganancias en dólares como propietaria de un camión que hacía el servicio de transporte de cargas a nivel internacional.

Sin embargo, también eso habría sido solo una fachada para aparentar las ganancias del narcotráfico.

La audiencia preliminar será por medios telemáticos

La audiencia preliminar en la que se decidirá si Gianina va a afrontar juicio oral se va a llevar a cabo mañana lunes, a las 09:00, ante la jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía.

La uruguaya participará por medios telemáticos desde su lugar de reclusión, por medidas de seguridad.

Si llega a juicio oral y la declaran culpable, Gianina se expone a una condena de hasta 25 años de cárcel.

La mujer intentó varias veces salir de prisión, al menos con arresto domiciliario, pero todos sus pedidos fueron denegados.

Desde que huyó de Paraguay, aquel mismo año 2021, Gianina vivió principalmente en Emiratos Árabes Unidos, país desde el cual viajó a España y terminó presa.

¿Por qué se llama operación A Ultranza?

A Ultranza fue la operación más importante que se hizo en Paraguay contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) abrió el caso en 2019, aunque bajo la denominación de Araí.

Entre 2020 y 2021, cuando la mayor parte de la estructura ya estaba identificada, la Senad detectó una filtración interna de información a favor de los sospechosos. Esto fue descubierto por analistas que escuchaban las conversaciones telefónicas de los objetivos.

Uno de los jefes de la Senad de la época fue señalado como responsable de la filtración. Cuando lo confrontaron, contestó enérgicamente que ni él ni su equipo habían sido y proclamó la frase “estoy a ultranza con mis agentes”.

A partir de ese momento, el caso pasó a llamarse A Ultranza, justamente como una especie de referencia sarcástica sobre la reacción del sospechoso de la filtración.