Hospital de Clínicas convoca a niños para cirugías traumatológicas gratuitas

Con el lema “Juntos, le damos una oportunidad de una vida mejor”, la Unidad de Ortopedia Pediátrica del Hospital de Clínicas, lanzó la segunda edición de su campaña solidaria enfocada a realizar cirugías ortopédicas pediátricas.

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Esta iniciativa está dirigida de forma exclusiva a niñas y niños de entre 1 y 15 años que provienen de sectores vulnerables y que por motivos económicos se ven imposibilitados de costear las intervenciones quirúrgicas que necesitan con urgencia.

Cirugías ortopédicas son posibles gracias a la solidaridad

Para el éxito y la viabilidad de este proyecto médico de alta complejidad, en esta oportunidad la campaña cuenta con el apoyo de la empresa ABSA Import, la cual asumirá la responsabilidad de donar la totalidad de los insumos y materiales quirúrgicos especializados que se requieran para llevar a cabo cada una de las operaciones programadas.

El doctor Akira Kikuchi, jefe de la Cátedra y Servicio de Ortopedia y Traumatología de la Facultad de Ciencias Médicas subrayó que estas intervenciones no solo mejoran la salud física y la movilidad de los pacientes pediátricos, sino que también representan avances para su desarrollo integral, permitiéndoles integrarse a su entorno escolar y social con total normalidad y sin las limitaciones propias de sus afecciones.

Convocatoria abierta: Estas son vías de contacto para la postulación

La organización informó que el periodo de postulación y recepción de consultas se mantendrá abierto hasta la celebración del Día del Niño, que se recuerda el 16 de agosto. Para acceder a este beneficio solidario, los pacientes deben cumplir con alguno de los siguientes criterios:

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Contar previamente con una orden de materiales emitida por la propia Unidad de Ortopedia Pediátrica y carecer de los fondos necesarios para su adquisición.

Tener una indicación médica formal de cirugía traumatológica que se encuentre pendiente de ejecución debido a la falta de recursos.

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Las familias interesadas en conocer a detalle los requisitos documentales o que deseen iniciar el proceso de postulación pueden comunicarse de manera directa a través de las líneas telefónicas habilitadas por la institución: (0992) 442-639 y (0961) 444-500.