Mauri: El Gobierno debe explicar cuáles el plan nuclear para el Paraguay

“La firma del llamado Acuerdo 123 entre Paraguay y Estados Unidos es, sin duda, una noticia importante”, sostiene el diputado Mauricio Espínola (ANR), presidente de la Comisión de Entes Binacionales de la Cámara Baja.

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Espínola subraya el hecho de que actualmente “no se está hablando de la construcción inmediata de una central nuclear, ni de que mañana el país vaya a producir energía con reactores. Lo que se firmó es un marco jurídico que abre la posibilidad de cooperar con uno de los países más avanzados del mundo en tecnología nuclear para fines exclusivamente pacíficos”.

De hecho, de acuerdo a la información oficial de Oficia de Control de Armas y No Proliferación de los Estados Unidos explica en su sitio web que “los Memorandos de Entendimiento sobre Cooperación Nuclear son instrumentos diplomáticos que establecen las bases para relaciones estratégicas más amplias entre el gobierno de Estados Unidos y sus homólogos extranjeros, desarrollan vínculos más sólidos entre los expertos, la industria y los investigadores nucleares de Estados Unidos y los países socios, y brindan apoyo de alto nivel a la industria nuclear civil estadounidense ya los objetivos de no proliferación nuclear”.

En ese aspecto, Espínola sostiene que el uso civil de la energía nuclear tendrá efectos positivos para la población, el acuerdo es auspicioso.

“Si esta cooperación sirve para desarrollar medicina nuclear que permita detectar el cáncer más temprano, formar científicos paraguayos, impulsar investigaciones, mejorar la industria nacional o prepararnos para tecnologías del futuro, puede representar una oportunidad muy valiosa”, remarcó el legislador.

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Se requieren mejores explicaciones

Sin embargo, agrega Espínola, “sería bastante interesante que el Gobierno explique con claridad cuál es el plan de Paraguay. ¿Qué proyectos se van a impulsar ? ¿Qué instituciones van a participar? ¿Qué beneficios va recibir el país? Tras estas interrogantes, sin respuestas concretas aún el parlamentario hace la salvedad de que “la cooperación internacional es bienvenida cuando genera transferencia de conocimiento, desarrollo y oportunidades para el país”.

De hecho, Paraguay viene explorando esta posibilidad hace un poco más de un año y medio y la firma del memorandum es un avance a esas exploraciones y conversaciones con autoridades norteamericanas al respecto.

Una de las principales preocupaciones es el peligro de explosiones y el uso de grandes cantidades de agua. Pero estas tecnologías aplican a grandes reactores. Los que están en perspectiva son los micro y pequeños reactores que tienen menor demanda de agua, sistemas de seguridad evolucionados y, aunque no son inocuos, el peligro de radiación es bajo.