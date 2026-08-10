Ministerio de Trabajo informa al Senado sobre tripartita por reclamo de sindicalistas de la prensa

Este lunes, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, informó a la mesa directiva de la Cámara de Senadores las acciones institucionales activadas ante reclamos de los trabajadores de prensa y en referencia al cumplimiento del contrato colectivo del sector. La respuesta de la funcionaria se dio ante consultas originadas por el senador liberocartista Dionisio Amarilla.

Al respecto, la titular de la cartera estatal confirmó la realización de una mesa tripartita de negociación convocada para este miércoles a las 10:00. De igual manera, reiteró la posibilidad de inspecciones o sumarios a las empresas donde no se haya cumplido con el reajuste del salario mínimo.

Asimismo, sostuvo que la actuación del ministerio a su cargo se da ante la solicitud formal presentada por el secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), Santiago Ortiz. El gremio solicitó la apertura de una instancia de mediación dirigida a empresas Editorial Azeta -ABC Color- Editorial El País -Última Hora- y la Editorial y Gráfica Intersudamericana -Diario La Nación-, para abordar el cumplimiento del reajuste salarial en un 5%.

A la mesa fueron convocados los sindicalistas de prensa y los representantes de las editoriales. El Estado va a ser representado por el viceministro de Trabajo, César Segovia.

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Ministerio expectante a mesa tripartita

Otro punto que sostuvo Recalde sobre la futura reunión es que tendrá como objetivo abrir un espacio de negociación para discutir la interpretación y el cumplimiento del artículo 29 del contrato colectivo de trabajo de trabajadores de prensa, el cual establece la obligación de conceder reajustes salariales cada nueve meses según la variación del IPC.

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“Así como mencioné en comisión directiva, (el contrato colectivo) es del año 1997; no ha sido actualizado ni vuelto a negociar. Han sido convocados todos los medios involucrados bajo el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. Vamos a estar a las resultas de esa negociación porque lo que se pide es un reajuste del 5% así como se había establecido en el decreto presidencial para el salario mínimo legal vigente. La interpretación de que si esto afecta o no a todos los trabajadores, esa es una discusión que se va a tener y bueno, va a estar coordinado por el viceministro”, sentenció.

Ante otras consultas realizadas por el liberocartista Dionisio Amarilla, que en este caso preguntó sobre la extensión de posibles irregularidades laborales hacia otros rubros vinculados a los mismos grupos empresariales, la ministra aludió a la imparcialidad de la institución que lidera.

“No tenemos miedo; nosotros tenemos una institución que tenemos que hacer respetar. Una vez que tomamos conocimiento no miramos a quién le pertenece, a veces incluso vamos sin saber quién es el propietario, pero tenemos que intervenir porque la gente nos denuncia”, alegó.

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Postura de Editorial Azeta sobre la tripartita

El asesor jurídico del grupo ABC Color, César Coll, detalló que desde Editorial Azeta SA “consideramos que la convocatoria a la tripartita es una excelente oportunidad para el diálogo, con la tranquilidad absoluta que nos da la ley y los hechos”.

“​Queremos ser categóricos: el Ministerio del Trabajo ya homologó en su momento nuestro Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo (CCCT), y la Editorial viene cumpliendo estrictamente con este acuerdo de manera ininterrumpida desde el año 1997″, agregó.

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​“Los reajustes salariales siempre se han otorgado en absoluta conformidad con lo establecido en el artículo 29 del contrato colectivo, tal como se ha hecho todos y cada uno de los años desde su entrada en vigencia. No hay nada que ocultar ni nada que temer; acudiremos a la tripartita a ratificar con documentos en mano el cumplimiento irrestricto de nuestras obligaciones laborales”, concluyó.