Buscan a familiares de un hombre internado en el Hospital Regional de Mariano Roque Alonso

El pasado 10 de agosto, luego de un pedido de auxilio al sistema 911, agentes de la comisaría jurisdiccional de esa ciudad acudieron y hallaron al hombre al costado de una calzada, en aparente situación de calle, junto a un charco de aguas servidas y cubierto únicamente con una frazada.

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Al intentar identificarlo, los uniformados constataron que no podía comunicarse de manera verbal ni desplazarse por sus propios medios, presumiblemente debido a algún tipo de discapacidad tanto física como cognitiva. Ante esta situación, lo trasladaron en patrullera al centro asistencial para su atención médica.

Como parte de las diligencias, personal del Departamento de Criminalística extrajo sus huellas dactilares para determinar su identidad. Igualmente, solicitan colaboración de la ciudadanía para obtener algún dato del mismo.

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La investigación está a cargo de la agente fiscal Blanca Zaracho, titular de la Unidad Penal N° 4 de Mariano Roque Alonso.

Cualquier información que ayude a identificar al hombre o a ubicar a sus allegados puede comunicarse al 0986 921 522.

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