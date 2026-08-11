Cortar árboles de tu patio sin permiso está prohibido y la multa puede ser exorbitante

La Municipalidad de Asunción recordó la vigencia de la Ordenanza 169/2025 “De Protección, Conservación y Manejo del Arbolado Urbano de la ciudad de Asunción”, que establece que derribar árboles sin autorización, tanto en espacios públicos o privados, está prohibido y es una falta gravísima.

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La normativa contra la tala de árboles en Asunción

Si bien reconoce que cada vecino es responsable de cuidar los árboles que están dentro de su propiedad, le pone un estate quieto a las decisiones drásticas. Las intervenciones grandes o la tala de especies protegidas sí o sí necesitan autorización y fiscalización del Municipio.

Y no solo se trata de derribarlo; también están prohibidas las podas drásticas, los machetazos a ciegas, las mutilaciones o el uso de herramientas inadecuadas que terminen matando a la planta.

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El golpe al bolsillo por cortar un árbol

Hacer el trabajo “a lo guapo”, sin autorización ni supervisión técnica, te puede costar un ojo de la cara. Las sanciones van desde los 20 hasta los 2.700 jornales mínimos.

Traducido a guaraníes, te puede salir desde G. 2.341.540 hasta un techo de G. 316.107.900.

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¿Y si solo quiero cortar una rama que molesta?

Si se trata de podas menores dentro de tu casa, como esa rama que toca el techo, sale a la vereda o molesta al vecino, no necesitás pedir permiso.

Pero hay una condición: el corte debe ser limpio y no dañar la estructura principal ni poner en riesgo la vida del árbol.

¿Dónde se pide el permiso para podar bien o talar en Asunción?

Para tramitar la autorización, tenés dos caminos para gestionar el reclamo a través de Atención al Ciudadano: