Deudas de IPS por medicamentos: ¿cómo controla los gastos la Contraloría?

Tanto el Ministerio de Salud Pública como el Instituto de Previsión Social (IPS) mantienen abultadas deudas con los proveedores de medicamentos para sus servicios de salud. En torno a la previsional también giran investigaciones de presunto daño patrimonial que comprometerían a las administraciones previas de Vicente Battaglia y Jorge Brítez.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Leandro Baruja, director de Auditoría Forense de la Contraloría General de la República, defendió el trabajo del ente contralor y manifestó que el manejo de las entidades de salud es constantemente monitoreado.

Señaló que entre 2019 y 2025 la Contraloría hizo nueve denuncias formales al Ministerio Público relacionadas al IPS, que van desde mala gestión en la adquisición de medicamentos hasta irregularidades en obras de infraestructura o pagos de pensiones a jubilados fallecidos.

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Incluso fueron denunciadas instancias en que miembros del Consejo de Administración del IPS –entre ellos su expresidente Battaglia– utilizaron combustible de la previsional mientras estaban de vacaciones, o casos en que consejeros cobraron dietas a pesar de no presentarse a sesiones del Consejo, añadió.

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Baruja comentó que actualmente hay más de 50 auditores de la Contraloría trabajando en nuevas auditorías al IPS.

Compra de medicamentos sin recursos

Dijo que la Contraloría ha cuestionado recientemente los manejos financieros de instituciones del Estado que han asumido compromisos con proveedores sin tener los recursos disponibles para tales erogaciones, entre ellos el IPS, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas.

Señaló como ejemplo el Instituto Nacional del Cáncer -dependiente del Ministerio de Salud-, donde “se ha formulado una observación sobre medicamentos que se traen sin tener los recursos para abonar por ellos”, frecuentemente debido a amparos judiciales presentados por pacientes oncológicos para acceder a fármacos necesarios para sus tratamientos.

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Baruja resaltó también una práctica cuestionable que se ha observado en el IPS con relación a la adquisición de medicamentos: un “sistema paralelo” de registro para los medicamentos adquiridos en carácter de urgencia, que resultaba en que la previsional “no sabía a quién le debía ni cuánto”.

“Un hospital necesita remedios, muchas veces con urgencia, le dice al proveedor que le dé ya, tienen un registro paralelo y ahí empieza el problema, cuando esos registros exceden la cuantía y encontrás que la disponibilidad no es suficiente para cubrir”, subrayó.

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Baruja enfatizó que la Contraloría “estaba auditando y reportando más que nunca, y sigue haciéndolo” para prevenir irregularidades en los gastos en instituciones públicas.