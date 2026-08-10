“Irresponsabilidad fiscal”: “Bachi” Núñez reclama “mensaje político” para frenar déficit

El senador se refirió al planteamiento de su colega Gustavo Leite (ANR-HC), quien propuso que la deuda acumulada con proveedores de medicamentos sea asumida y refinanciada a 30 años, pero reclamó que los responsables de haber generado esas obligaciones sean identificados y sancionados.

Según legisladores, las deudas acumuladas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) e Instituto de Previsión Social (IPS) rondan los US$ 2.000 millones.

Ante esta situación, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC) señaló que coincide, en términos generales, con Leite respecto a la necesidad de mejorar el gasto público.

“Tenemos que legislar con responsabilidad y ver si el dinero que se quiere ahorrar o redestinar, primeramente, existe. Tenemos que corroborar en las comisiones. Estoy de acuerdo con el concepto”, mencionó.

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“Bachi” Núñez cuestiona la deuda acumulada

“Bachi” Núñez también adelantó que este lunes se reunirá con el presidente Santiago Peña y el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera. Según explicó, consultará si existe alguna propuesta para abordar la situación de las deudas acumuladas.

“Estamos teniendo una irresponsabilidad fiscal y tenemos que dar un corte al asunto”, dijo.

Plantea una ley para mejorar el gasto público

El titular del Congreso señaló que está elaborando un proyecto de ley orientado a mejorar el gasto público e instó a sus colegas, incluidos los legisladores de la oposición, a presentar iniciativas en el mismo sentido.

“Los colorados estamos presentando proyectos que hablan de mejorar el gasto público. Vaya mi mensaje a la oposición para colaborar en ese sentido”, expresó.

Un mensaje político ante deuda acumulada

El senador sostuvo, además, que el Congreso debe emitir señales políticas para contener el déficit y establecer límites claros sobre el manejo de los recursos públicos.

“Si hay que dar mensajes, hay que darlos o sino continuamos como un país de la joda”, declaró.

En esa línea, planteó establecer “reglas claras” y recordó que habló de una ley antidespilfarro.

“Si tenemos un déficit del 3% y volvemos a pasar eso, alguien se tiene que hacer responsable y quien se haga responsable debe ser la clase política, incluido los tres poderes del Estado”, declaró.

Un “cierre del Estado” ante incumplimientos

“Bachi” Núñez, incluso, planteó analizar una medida similar al denominado “cierre del Estado” que se implementa en Estados Unidos.

“En ese caso será por una irresponsabilidad legislativa o del Ejecutivo y del Poder Judicial también porque a través de medidas cautelares se consigue que cobre ese funcionario o empresas su bonificación o interés por bonificaciones. Hay mucha tela que cortar”, refirió.

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Reingeniería económica y déficit fiscal

El titular del Congreso insistió en que se necesita una reingeniería económica para evitar que continúe aumentando el déficit fiscal y advirtió sobre el impacto que podría tener sobre la calificación del país.

“Vamos aumentando el déficit fiscal y violando si lo queremos, haciendo plurianual, seguimos haciendo mal y vamos a perder nuestros grados de inversión”, declaró.

Sostuvo que aumentar el déficit fiscal resulta complicado y volvió a insistir en la necesidad de realizar una “reingeniería” económica.

“No es fácil en el Congreso aprobar un aumento del déficit fiscal. Es algo que tenemos en nuestro chip, principalmente los que estamos en Honor Colorado, de tratar de respetar la ley de responsabilidad fiscal que puso un tope que no sucedía antes. Antes de la ley de responsabilidad fiscal, era un verdadero carnaval. Ahora es un carnavalito”, expresó.

Cuestionan a Bachi por aumentos salariales en el Congreso

Núñez también habló de la necesidad de recortar aumentos salariales. Cuestionado por el caso de Catherine Larisa Benítez Pascottini, candidata a concejal de Ñemby por el movimiento Honor Colorado, quien fue contratada por él durante la campaña electoral colorada para una dirección dependiente de la Presidencia del Senado.

Benítez Pascottini registró un salto salarial en apenas tres meses, en un contexto en el que se señaló su afiliación al Partido Colorado y su militancia en el cartismo.

Núñez se justificó cuestionando que no se publiquen casos similares vinculados a otros legisladores. También alegó que no superó su límite presupuestario y sostuvo que situaciones de este tipo ocurrieron durante las gestiones de otros titulares del Congreso.

Prometió que se “cortará” este tipo de hechos en el Senado. “En el Congreso soy ordenador de gastos. Yo no salí de mi presupuesto. Si se buscan, se van a encontrar ‘guapitos’ de las diferentes bancadas”, declaró.

Reclama investigar a responsables de la deuda en salud

Otro de los puntos planteados por Núñez fue la revisión de la aplicación de licitaciones plurianuales en el sistema de salud pública.

También planteó que se debe identificar a los responsables del manejo que derivó en la acumulación de deudas con proveedores del sistema sanitario.

Según indicó, quienes hayan contribuido a generar las obligaciones, en su calidad de ordenadores de gastos, deben responder penalmente si corresponde.

En ese contexto, afirmó que la Contraloría General de la República (CGR) debe investigar cómo se ocultó la existencia de unos US$ 280 millones de deuda en salud pública.