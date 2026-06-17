Un Día del Niño inolvidable: buscan llevar alegría y alimentos a niños indígenas de Caaguazú

La Fundación Natán inició oficialmente su tradicional campaña solidaria denominada “Un día inolvidable”. Esta iniciativa tiene como objetivo principal agasajar a los niños y a las familias de la comunidad indígena Mbokaja’i, asentada en el distrito de Vaquería, departamento de Caaguazú.

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El evento central se llevará a cabo el próximo 16 de agosto, Día del Niño, fecha en la que se busca asegurar obsequios y alimentación para los más pequeños, por lo que los organizadores apelan a la solidaridad ciudadana.

Solidaridad ciudadana: metas de la campaña y costos de referencia

Para la jornada festiva y de atención comunitaria programada en Vaquería, la meta para este año es la recaudación de 150 regalos individuales, estimados en un costo de G. 50.000 cada uno. Asimismo, se proyecta la distribución de 60 kits de alimentos destinados a las familias de la zona, con un valor de G. 100.000 por unidad , además de la logística integral para ofrecer un Karu Guasu para 300 personas.

Colaborar con un obsequio equivale a una inversión de G. 50.000, mientras que la donación de cinco regalos representa G. 250.000 y diez obsequios significan G. 500.000. Cada una de las transferencias suma de manera directa para transformar la realidad de los agasajados, bajo la premisa institucional de que “detrás de cada regalo, hay un niño viviendo un día inolvidable”.

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El éxito de este festejo en Caaguazú dependerá exclusivamente de la articulación y la ayuda ciudadana recibida en los próximos días. Quienes deseen sumarse activamente a esta noble causa social, pueden canalizar sus contribuciones económicas de manera directa a través de los datos de transferencia oficiales.

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¿Cómo contribuir?: Datos oficiales para realizar las donaciones

Banco: Itaú Paraguay

Cuenta corriente N°: 100004007

Titular: Fundación Natán

RUC: 80094128-4

Contacto telefónico: 0981 175 830

Sitio web: fundacionnatan.org

El impacto en la comunidad indígena Mbokaja’i: más allá del festejo

Esta organización civil, constituida desde el año 2014, lleva 12 años trabajando de manera sostenida con diversas comunidades nativas en el territorio nacional. Su labor pretende mantener una presencia permanente en las zonas de acción y desarrollar sus proyectos basándose en la continuidad y en la construcción de vínculos sólidos de confianza con los pobladores locales.

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La labor de la fundación se sostiene sobre tres pilares fundamentales: la alimentación, la educación y el fortalecimiento del tejido social. Como un claro ejemplo del impacto de fondo y superación en Mbokaja’i, la organización acompaña actualmente a ocho jóvenes de la comunidad que cursan carreras universitarias como Docencia, Química Farmacéutica y Lengua Guaraní. A ellos se les provee soporte para costear sus gastos de estudio, materiales didácticos y el transporte necesario.