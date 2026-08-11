Leche PANI en peligro: Millonaria deuda pone en riesgo la nutrición de miles de niños

En Paraguay, el Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI) representa la última línea de defensa contra la desnutrición infantil para miles de hogares vulnerables. Sin embargo, este pilar de la salud pública, destinado a niñas, niños y embarazadas en riesgo, atraviesa una situación crítica.

La gestión estatal no solo ha fallado en la provisión, sino que ha convertido la alimentación de la primera infancia en un rehén de una deuda pública que supera los G. 205.711 millones, un pasivo que las empresas proveedoras aseguran han financiado con sus propios recursos desde hace tiempo, ante la inacción del Ministerio de Salud Pública, responsable del programa.

Deuda por Leche PANI: Un reclamo que se repite ante la indiferencia

El pasado 5 de agosto de 2026, un grupo de empresas que sostienen el PANI —consorcios y firmas como Chacomer SAE, Ladero Paraguayo S.A., Nilcos S.R.L., Trovato C.I.S.A. y Unpar S.A.— dirigió una nota formal a los responsables del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), María Teresa Barán Wasilchuk, y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera. No se trata de una queja inicial, sino de una súplica por la regularización de pagos que arrastran retrasos superiores a un año en algunos contratos.

Este escenario de mora no es nuevo. Archivos de ABC Color reflejan un patrón de incumplimientos, donde las empresas proveedoras se ven forzadas a recurrir a préstamos bancarios para pagar salarios y mantener el flujo de productos, mientras el Estado esquiva sus responsabilidades, según las denuncias.

En noviembre del 2025, por ejemplo, ya se alertaba sobre el riesgo de que los niños queden sin el suplemente alimenticio debido a la amenaza de los proveedores de suspender la entrega.

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Deuda por leche PANI es de G. 205.711 millones

El documento enviado a las autoridades este mes, es lapidario en su desglose. La deuda se divide en tres bloques fundamentales que revelan la magnitud del descalabro financiero en el programa nutricional.

I. La Licitación ID N.º 430.066 (LPN N.º 56/2023): Pese a que las empresas ejecutaron el 100% de las obligaciones y entregaron la totalidad de los productos, el Estado adeuda en concepto de capital la suma de Gs. 53.987.641.104. El detalle por empresa es el siguiente:

Chacomer SAE: Gs. 2.990.489.184 pendientes.

Ladero Paraguayo S.A.: Gs. 5.492.578.200 pendientes.

Nilcos S.R.L.: Gs. 7.529.597.348 pendientes.

Trovato C.I.S.A.: Gs. 17.398.514.029 pendientes.

Unpar S.A.: Gs. 20.576.462.343 pendientes.

II. La Licitación ID N.º 457.199 (LPN N.º 03/2025): Esta licitación es quizás la más alarmante, pues su ejecución fue adelantada a pedido expreso del Ministerio de Salud. Según la nota de reclamo, con un avance del 83%, las empresas han cumplido, pero el pago brilla por su ausencia. El saldo pendiente asciende a Gs. 122.726.778.520, que por empresa se divide así:

Chacomer SAE: Gs. 18.511.652.900.

Consorcio Natavitan: Gs. 41.587.764.900.

Ladero Paraguayo S.A.: Gs. 11.205.339.840.

Nilcos S.R.L.: Gs. 12.089.441.580.

Trovato C.I.S.A.: Gs. 36.175.617.800.

Unpar S.A.: Gs. 3.156.961.500.

III. Ejecución Pendiente 2026: A esto se suma una ejecución estimada para el presente ejercicio fiscal de Gs. 28.997.219.500, totalizando un compromiso financiero del Estado de Gs. 205.711.639.124.

El costo social: Niños en riesgo

Detrás de estos números, se encuentran miles de beneficiarios. Según el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) durante el 2024 el programa llegó a 114 mil beneficiarios con la entrega de 2.071.164 kilos de leche entregados a nivel país, mientras que en 2025 se alcanzó 126 mil beneficiarios con un presupuesto de G. 136.669.679.451.

A nivel país, la desnutrición sigue siendo una sombra que acecha a las familias paraguayas, y el PANI no es solo leche, sino una red de contención que incluye controles nutricionales, verificación de esquemas de vacunación y educación alimentaria.

Quiénes reciben el beneficio:

Niñas y niños menores de 5 años con bajo peso o riesgo de desnutrición.

Mujeres embarazadas que presentan bajo peso o vulnerabilidad nutricional.

Casos excepcionales evaluados por los equipos médicos locales.

La nota remitida por los proveedores recuerda, con firmeza, que la Ley N° 4698/2012 (modificada por la Ley N° 5281/2014) declara la intangibilidad de los recursos del PANI.

Los proveedores denuncian que se han visto obligados a absorber elevados costos financieros, lo cual altera la ecuación económica de los contratos administrativos.

Un pedido de auxilio con respuestas urgentes

Los representantes de las empresas son claros: solicitan la regularización inmediata del capital adeudado y el reconocimiento de intereses por mora. Más aún, proponen una mesa de trabajo conjunta y la inclusión del Objeto del Gasto 311 (Alimentos para Personas) en los mecanismos de cesión de créditos, permitiendo que el Estado salde sus deudas sin asfixiar a quienes mantienen el programa en pie.

Hasta la fecha, la historia de los reclamos ante el Ministerio de Salud ha sido un ciclo de promesas incumplidas, por lo que en la nota remitida en esta ocasión, los proveedores señalan que este reclamo administrativo es un paso previo antes de que se accionen los mecanismos judiciales.

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Desde el Ministerio de Salud Pública indicaron a ABC que se designaría un vocero para dar su versión respecto al reclamo de los proveedores, pero al cierre de este artículo, no se habían vuelto a comunicar. Estamos abiertos a recibir la versión de la secretaría de Estado cuando lo consideren.

Según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Chacomer SAE tiene entre sus representantes legales a su director, Thomas Walde. El Consorcio Natavitan tiene entre sus representantes legales a Antolín Genez, Christian Harrison y Diego Sanabria, entre otros. Ladero Paraguayo SA está representado, entre otros, por Cándido Da Silva y Derlis Espínola; Nilcos SRL está representado por Jorge Eduardo Saavedra; Trovato CISA tiene entre sus representantes legales a Alberto Báez Rodríguez y Marcial Núñez; Unpar SA, entretanto, está representada por Esteban Pardo, Herenia Alvarez y Luis Fernando Pardo.