Sin novedades de Vicente Bataglia en el Aeropuerto: Policía lo detendrá cuando pise Paraguay

El expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS) Vicente Bataglia sigue sin retornar al país luego de la imputación formulada en su contra en la causa que investiga un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 61.000 millones en la obra inconclusa de quirófanos modulares para la institución.

La semana pasada, su representante legal, el abogado Jorge Arturo Daniel, había afirmado que el exfuncionario se encontraba en Italia realizando un curso médico y que regresaría de inmediato a Paraguay para ponerse a disposición de las autoridades. Sin embargo, hasta el momento no se tienen novedades de su llegada.

En entrevista con ABC, el comisario Luis Pizzani, jefe del Departamento de Policía Aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, confirmó que dentro de los rigurosos controles migratorios y de seguridad realizados en la principal terminal aérea del país no se detectó el arribo del imputado.

Sin registros en vuelos comerciales

El jefe policial explicó que la verificación se efectúa a través del listado de pasajeros provisto por la Dirección Nacional de Migraciones, cotejando los números de cédula y documentos de viaje de quienes ingresan en los vuelos comerciales procedentes del exterior.

Hasta el momento, las inspecciones abarcaron los vuelos habituales procedentes de Madrid (España), así como las conexiones que llegaron desde Brasil. En ninguna de las listas figuró el extitular de la previsional.

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Ante la consulta sobre cómo procederán las fuerzas de seguridad en caso de que Bataglia pise territorio paraguayo, Pizzani afirmó que será aprehendido de forma inmediata para dar estricto cumplimiento al oficio emitido por el Ministerio Público.

“Si la persona es requerida por la justicia, se comunica inmediatamente a la autoridad librante. Tras realizarle el diagnóstico médico y confeccionar el acta de procedimiento de rigor, lo ponemos a disposición judicial”, precisó el comisario.

Controles integrados y posibilidad del ingreso por tierra

Las autoridades tampoco descartan la posibilidad de que el ex alto funcionario intente ingresar a Paraguay a través de alguna frontera terrestre. Al respecto, el comisario Pizzani aclaró que la alerta judicial rige en todos los puestos fronterizos y que, al momento de verificar su documento de identidad en cualquier punto del país, el mandato de captura deberá ejecutarse.

Pizzani explicó que autoridad migratoria realiza el chequeo inicial en el sistema; si salta una alerta o requerimiento judicial, se reporta inmediatamente a la Policía Nacional, que interviene para la custodia y puesta a disposición de los sospechosos ante el juez de la causa.

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