Guía práctica: Cómo gestionar la muerte de un familiar en IPS Ingavi

Afrontar la pérdida de un ser querido es uno de los momentos más difíciles y sensibles para cualquier familia. Con el objetivo de brindar contención, claridad y garantizar un proceso transparente, el Instituto de Previsión Social (IPS) cuenta con una serie de procedimientos estipulados en el Hospital de Especialidades Quirúrgicas - Ingavi para facilitar la gestión de los familiares.

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A continuación, se detalla paso a paso qué hacer, cómo realizar los trámites administrativos y cuáles son los derechos de los familiares dentro de la institución.

Paso a paso: Procedimiento administrativo y de traslado

Todos los trámites y orientaciones deben ser canalizados exclusivamente a través de los funcionarios habilitados del hospital en las áreas correspondientes.

1. Confirmación médica del deceso: El proceso se inicia formalmente cuando el médico tratante confirma el fallecimiento del paciente y comunica la noticia de manera directa a los familiares responsables.

2. Gestión en la Sección de Servicios Generales: Una vez notificados, los familiares deben dirigirse a la Sección de Servicios Generales del hospital. En esta dependencia se realizarán las gestiones administrativas iniciales y se completará la documentación obligatoria requerida por la institución.

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3. Resguardo en la morgue: Cumplidos los trámites administrativos, el cuerpo es trasladado de forma segura al Área de Morgue para su debido resguardo y preparación, siguiendo estrictos protocolos sanitarios e institucionales.

4. Verificación de requisitos y entrega del óbito: El personal autorizado informará a la familia sobre los documentos específicos necesarios para la entrega del cuerpo (certificado de defunción, cédula de identidad del familiar declarante, orden de servicio o acreditación de la empresa funeraria). Tras la verificación de los requisitos legales y administrativos, se procederá a coordinar la entrega directamente con la empresa funeraria.

Familia tiene libertad absoluta en la elección de la empresa funeraria

Una de las medidas fundamentales reforzadas por el IPS Ingavi es la transparencia en la prestación de servicios fúnebres:

Libre elección: La selección de la empresa funeraria es una decisión exclusiva y autónoma de la familia .

Sin convenios ni intermediarios: Conforme a la normativa institucional, el hospital no mantiene ningún tipo de convenio ni vínculo con empresas funerarias.

Prohibición de recomendación: Ningún funcionario, representante del hospital o tercero ajeno está autorizado a recomendar, sugerir, gestionar o influir en la elección de la empresa de servicios fúnebres.

Desde el IPS resaltan que ante cualquier situación irregular, intento de presión, coacción, amenazas o la intervención indebida de terceros o “falsos gestores” dentro de la institución, los familiares tienen el derecho y la obligación de realizar la denuncia formal ante las autoridades del hospital para que se inicien las investigaciones correspondientes.