Urgencia del Hospital Ingavi opera al límite: demoras de hasta 8 horas y sin médicos

Durante la sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), realizada esta mañana y encabezada por el doctor Isaías Fretes, se destapó una cruda realidad sobre la operatividad, los desafíos estructurales y los graves riesgos que enfrenta el área de Urgencias del Hospital de Especialidades Quirúrgicas - Ingavi.

Lea más: Grave denuncia: familiares de pacientes, empujados a comprar fármacos de uso exclusivo del IPS

Durante la presentación de un informe expusieron un sistema tensionado al extremo, amenazado por vacíos administrativos crónicos y una inminente crisis de recursos humanos. En la misma situación se encuentra la Urgencia del Hospital Central, según se expuso en la sesión la semana pasada.

Hospital Ingavi: esperas de hasta 8 horas por atención

​El informe presentado ante el Consejo desglosó el volumen masivo de pacientes que ingresan por el servicio de Urgencias del IPS Ingavi. El doctor Alvaro González, jefe de Urgencias, aseveró que con más de 74.000 pacientes atendidos en los últimos siete meses, la demanda supera con creces la capacidad operativa diseñada originalmente para el centro asistencial.

El médico detalló que la atención del asegurado, que inicia con el ingreso a través de la Recepción, Acogida y Clasificación (RAC), arrastra un “vacío administrativo importante” debido a la burocracia. Indicó que se cuenta con múltiples ventanillas separadas para el primer contacto y el agendamiento en el sistema.

Según se advirtió en la sesión, esta fragmentación genera pérdidas de tiempo innecesarias de entre 20 y 30 minutos, exponiendo peligrosamente a los pacientes que llegan con patologías tiempo-dependientes. “La edad media de los casos complejos alcanza los 66 años, evidenciando una fuerte carga de morbilidad geriátrica que colapsa permanentemente las 15 camas de rotación y la unidad de reanimación”, sostuvo el jefe de Urgencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: “Si no pagás, te morís en IPS”: gastan más de G. 70 millones en insumos

En cuanto a los casos catalogados como de baja complejidad (códigos verde y azul), González informó al Consejo que representan la abrumadora mayoría de las consultas. En las horas pico, comprendidas entre las 15:00 y las 21:00, las esperas de los asegurados pueden extenderse “hasta 8 horas en algunos días”, propiciando un escenario de saturación constante en los consultorios habilitados.

Diagnósticos limitados y traslados a ciegas

​Uno de los puntos más debatidos fue la absoluta precariedad en el sistema de derivaciones y traslados internos y externos. Se denunció sin rodeos que “actualmente los traslados son mensajerías por WhatsApp informales, no trazables por ninguna institución”.

Lea más: Deudas de IPS por medicamentos: ¿cómo controla los gastos la Contraloría?

González contó que a esto se suma la precarización diagnóstica y la duplicación de estudios. Debido a la falta de un sistema informático y a la pérdida frecuente de expedientes en formato de papel, los pacientes se ven obligados a deambular por el sistema, repitiendo costosos estudios laboratoriales e imagenológicos de manera innecesaria.

Fretes interpeló duramente esta ineficiencia. ​“¿Quién es el culpable de todo esto? El problema es que esta institución está tan pobre; con US$ 1 millón se soluciona esto, pero no tenemos, yo tengo que traer hasta mi propia silla acá“, cuestionó.

​La bomba de tiempo: en Pediatría atienden médicos de familia

​El debate escaló en tensión al abordar la situación de la urgencia pediátrica en el Hospital Ingavi, donde mensualmente acuden miles de niños. El Consejo alertó sobre el grave peligro institucional de sostener un servicio de alta afluencia infantil sin la infraestructura adecuada, sin diagnósticos especializados pediátricos y, lo que es peor, dependiendo de médicos de familia que fungen transitoriamente de pediatras, debido al déficit de recursos humanos.

​Ante esta situación, el presidente del IPS fue categórico al señalar que someter a los profesionales a este nivel de exposición vulnera la seguridad del paciente: ​“¿Qué pasa? Ustedes reciben un chico, una urgencia pediátrica, y no tenemos la condición para salvar inmediatamente el caso, porque no tenemos la infraestructura, no tenemos diagnóstico pediátrico, no tenemos instrumento pediátrico, y menos aún, si el que atiende no es cirujano, pediatra emergentólogo. Es grave".

​Fretes recordó que el Hospital Central cuenta con un área pediátrica moderna y totalmente equipada, por lo que se resolvió instruir a la Gerencia de Salud para lanzar una agresiva campaña comunicacional masiva que reconfigure el comportamiento del usuario y evite la saturación indebida del Hospital Ingavi.

IPS se está quedando sin médicos

Durante la sesión también se analizó las proyecciones de recursos humanos para los próximos meses. Las autoridades expusieron que la previsional se encamina inexorablemente hacia un escenario de colapso operativo provocado por la conjunción de normativas legales y limitaciones contractuales vigentes.

​Fretes bautizó este fenómeno como “la tormenta perfecta”, explicando con crudeza los motivos por los cuales el sistema de salud quedará desabastecido de médicos en un momento de máxima demanda poblacional.

​“Para los que no lo escucharon, lo que es la tormenta perfecta es la obligatoriedad del cumplimiento de la ley, que hace que nosotros tengamos que cumplir la norma, con la disminución de las cargas horarias de un grupo muy importante de médicos que tienen que obtener ese beneficio en septiembre. ¿Por qué lo llamé la tormenta perfecta? Va a haber la disminución y está protegido por la ley. Y ahí va a haber menos médicos en la Urgencia. Y la gente, Juan Pueblo, no lo va a entender. Entonces nosotros estamos contra el reloj para desactivar la tormenta perfecta”.

La semana pasada, en sesión, también se expuso la crítica situación de la Urgencia del Hospital Central, que opera al límite de su capacidad, con escasez de personal y un 50% de pacientes que tienen cuadros leves pero colapsan el sistema.