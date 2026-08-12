IPS frena compras sin fondos y advierten sobre cárcel

Las severas restricciones financieras y las fallas de planificación presupuestaria marcaron ayer el debate del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) en torno a las contrataciones públicas, licitaciones y adjudicaciones de la previsional.

Durante la sesión, las autoridades examinaron múltiples adendas, pliegos de bases y condiciones y contratos pendientes, evidenciando un escenario de ajuste económico extremo y una lupa estricta sobre el uso de los recursos institucionales.

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Uno de los puntos de mayor fricción se centró en la adquisición del medicamento Atosiban, utilizado para retrasar el parto prematuro. El análisis de esta adjudicación generó un fuerte debate ante una variación de costos del 89% en el precio referencial.

IPS no tiene recursos y sobrecostos son millonarios

El Consejo cuestionó el fuerte impacto financiero que esto representaría para la institución, advirtiendo que se pasaría de un gasto mensual de G. 6.125.000 a G. 198.625.000, lo que arrojaría un sobrecosto mensual de G. G. 192.500.000 en este medicamento específico.

Ante este panorama, Isaías Fretes, presidente del IPS, exigió una justificación formal respaldada en literatura científica antes de convalidar la compra, remarcando que “en este momento tan difícil económicamente para la institución” es imperativo cuidar el presupuesto.

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La falta de disponibilidad financiera también paralizó la formalización de contratos ya adjudicados. El caso más palpable, expuesto por la Dirección Operativa de Contrataciones, afectó a equipos biomédicos y radiológicos, específicamente a aparatos de rayos X destinados al Hospital de Ingavi. En este caso la firma del acuerdo quedó bloqueada por carecer de los certificados de disponibilidad presupuestaria.

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“Si no tenemos los recursos financieros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tampoco podemos asumir una responsabilidad de firmar contratos si no están claros”, expresó Fretes, recordando la necesidad de ajustarse estrictamente al presupuesto vigente para contener una deuda histórica generalizada que fue calificada por las autoridades como “una deuda astronómica”.

Ahorros no son suficientes para sacar a flote al IPS

En la misma línea de optimización de recursos, el Consejo recibió un informe de la Dirección Operativa de Contrataciones que destacó un ahorro global de aproximadamente G. 43.000 millones, equivalentes a cerca de US$ 7 millones, producto de gestiones eficientes en materia de contrataciones públicas durante la gestión de Fretes, que comenzó en abril.

No obstante, las autoridades señalaron que estas cifras positivas conviven con problemas estructurales de planificación, como contratos plurianuales que se agotan de manera anticipada, mientras resta una larga vigencia de 11 a 17 meses, generando una presión constante sobre ejercicios fiscales posteriores. Se citó como ejemplo, la ampliación de G. 28.922 millones que debió realizarse este año.

Asimismo, se puso el foco en la rigurosidad técnica que tuvieron en licitaciones sensibles, como los reactivos e insumos con equipos en comodato para el servicio de anatomía patológica del Hospital Central y el mantenimiento preventivo y correctivo de mamógrafos. En este último ítem se presupuestaron G. 149 millones.

Isaías Fretes habla de sanciones graves; incluso la cárcel

Ante los riesgos legales y administrativos detectados en la ejecución de los acuerdos, el Consejo enfatizó la responsabilidad directa de los funcionarios designados como administradores de contratos. Las autoridades recalcaron que dicha función no constituye una mera formalidad burocrática, sino una obligación “personal, identificable e intransferible” que conlleva implicaciones penales severas.

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Fretes advirtió abiertamente a los administradores: “¿Ustedes tienen idea de que puede llegar a cárcel?”, anunciando la realización de talleres de entrenamiento obligatorio para dotar al personal de las herramientas necesarias y evitar negligencias que expongan a la institución a pasivos inmanejables.