“Inadmisible”: confirman que medicamentos vendidos en albergue faltaban en farmacias del IPS

El gerente de Salud del Instituto de Previsión Social (IPS), Derlis León, refirió que los medicamentos encontrados en el presunto esquema de venta ilegal eran insumos que estaban en falta dentro de la previsional.

“Es lo que estamos viendo en los primeros informes”, declaró. Los medicamentos e insumos varios exclusivos del IPS fueron hallados en el albergue de familiares del Hospital Central.

Según explicó, en algún momento en que hubo disponibilidad de estos productos, fueron obtenidos de manera irregular y posteriormente se creó una “reserva” para comercializarlos ilegalmente.

Entre los medicamentos hallados, según un informe preliminar, se encuentran analgésicos, antibióticos y otros insumos. “Esto es inadmisible, no encuentro palabras. ¿Cómo es posible que esto suceda en nuestras narices?”, subrayó.

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IPS apunta a complicidad de funcionarios

León sostuvo que el esquema no pudo haberse generado de manera espontánea y apuntó directamente a una posible participación de funcionarios de la institución.

“Esto se hizo en complicidad desde adentro, no pudo generarse de forma espontánea. Acá hay cómplices desde adentro, que son compañeros nuestros y tomaron decisión equivocada al no devolver o al encontrar la manera de filtrar nuestro sistema de control”, indicó.

El gerente de Salud explicó que la cadena de provisión de medicamentos e insumos fue “quebrada”. Esta comprende desde el parque sanitario hasta la entrega al paciente.

Entre las hipótesis que manejan se encuentra la posibilidad de que un paciente haya recibido el alta y no haya devuelto los insumos; que se haya simulado la existencia de un enfermo para retirar medicamentos, o que un usuario haya fallecido y esta situación no haya sido reportada.

¿Cómo descubrieron la estructura de venta?

El gerente de Salud del IPS explicó que el esquema fue descubierto luego de una intervención inicial relacionada con un caso de menor magnitud. A partir de esa investigación, los responsables avanzaron hasta detectar que la situación tenía un volumen mayor.

El funcionario confirmó, además, que tuvo conocimiento del caso antes de que fuera publicado por los medios de comunicación. Según relató, recibió el aviso de una comunicadora y posteriormente solicitó directamente al presidente del IPS, Isaías Fretes, una intervención.

Admitió que, sin esa alerta, la estructura irregular “probablemente” hubiese seguido funcionando.

León precisó que entre los insumos encontrados no solo había medicamentos pertenecientes al IPS, sino también productos del Hospital de Clínicas y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

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Prometen denuncias penales contra responsables

El gerente de Salud del IPS aseguró que buscarán llegar “al fondo” del caso y anunció que todos los responsables serán denunciados penalmente. “Vamos a tomar todas las medidas correctivas, todos los responsables van a pagar”, remarcó.

León indicó que aguardan un informe para establecer desde cuándo operaba esta estructura y determinar el alcance de la irregularidad.

Asimismo, señaló que una vez que la Fiscalía concluya su pericia será posible conocer el daño y perjuicio ocasionado al IPS.

Añadió que, hasta el momento, no hay personas detenidas ni vinculadas formalmente al esquema.