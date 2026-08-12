“Mitã Pypore”: memoria histórica y cultural de la Batalla de Acosta Ñu

El programa de recordación a los Niños Mártires de Acosta Ñu se denomina Mitã Rape (Camino del Niño) y se realiza desde 2014. Reúne a unos 80 actores y actrices de distintas ciudades del país, entre ellas Itauguá, Piribebuy, Caacupé y Eusebio Ayala.

Para el historiador y gestor cultural de la ciudad de Eusebio Ayala, Almide Alcaraz, uno de los impulsores de la recordación de la Batalla de Acosta Ñu con el Mitã Rape, mantener viva esta representación significa asumir el compromiso de recuperar y preservar la memoria histórica y cultural del Paraguay.

“Como herederos de esta gesta heroica, nos compromete a seguir difundiendo nuestra historia con la comunidad y el país, transmitiendo los hechos de aquella cruel batalla”, sostiene.

Destaca que la obra adquiere una fuerza especial por desarrollarse en el mismo escenario donde tuvo lugar la última parte de la batalla en la exBarrero Grande, en el departamento de Cordillera.

“Como uno de los propulsores de este homenaje, me llena de emoción, porque fue un hecho donde mujeres y niños fueron protagonistas del asalto que sufrieron en Acosta Ñu. No solo fue una batalla, sino una muestra de heroísmo, combatiendo hasta las últimas consecuencias”, expresa.

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Menciona que este año la edición está dedicada a Enrique Escobar Ovelar, reconocido gestor cultural que durante años acompañó y apoyó esta iniciativa hasta su temprana muerte el 5 de octubre de 2023.

Su compromiso con la preservación de la memoria histórica y cultural dejó una huella profunda, por lo que el homenaje cobra especial significado tras su fallecimiento.

Defensa paraguaya

Almide Alcaraz hace una reseña de lo que fue la Batalla en la exBarrero Grande. Menciona que la defensa paraguaya se desarrolló en tres posiciones: primero en la zona de Díaz Cue, cerca del arroyo Ytu; luego en el arroyo Yuquyry, en el sector conocido como Ypa’u, y finalmente sobre el arroyo Piribebuy.

Los aliados, cuatro días antes, el 12 de agosto de 1869, habían masacrado a niños, mujeres y ancianos durante lo que después la historia llamó Batalla de Piribebuy, una de las más cruentas de la Guerra Grande.

Alcaraz agrega que, en la actual Eusebio Ayala, cada línea defensiva fue cayendo ante el avance de las fuerzas aliadas (Brasil, Argentina y Uruguay), que superaban los 20.000 hombres, mientras el ejército paraguayo no alcanzaba los 3.500 combatientes, entre mujeres, niños y ancianos.

Los niños fueron rodeados en la falda de la serranía de Itakyty, donde quedaron expuestos al fuego de la artillería y la caballería aliada. La batalla culminó en el sitio donde actualmente se encuentra el Monumento Sesquicentenario de la Batalla de Acosta Ñu, lugar vinculado al episodio de la quema de los pastizales donde se encontraban niños heridos.

Tras 157 años de aquella jornada de genocidio, Eusebio Ayala vuelve a rendir homenaje a los Niños Mártires de Acosta Ñu.

Para Alcaraz y los pobladores de Eusebio Ayala, Mitã Pypore no es solamente una representación teatral, sino una forma de mantener viva la memoria de quienes dieron su vida por la patria.

“Transmitir a las nuevas generaciones esto, una de las páginas más dolorosas y conmovedoras de la historia paraguaya, es muy emotivo. Nos llena de orgullo recordar la fuerza que tuvieron nuestros héroes y tener la posibilidad de que hoy los jóvenes puedan representarlos y mostrar esta parte de nuestra historia con tanto compromiso es admirable”, puntualiza.

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Programa del 15 de agosto

17:00: Llegada al Campo de Batalla Acosta Ñu.

17:10: Relato histórico sobre la Batalla de Acosta Ñu.

17:30: Puesta en escena de la obra “Mitã Pypore”, obra del piribebuyense Enrique Escobar Ovelar (+), con la participación de actores y actrices de Itauguá, Caacupé, Piribebuy y Eusebio Ayala.

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