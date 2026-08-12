Sugestiva reunión siembra dudas sobre independencia en elecciones de Derecho UNA

Una foto que circula en los grupos de WhatsApp muestra que participaron del encuentro los integrantes del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), los ministros Alberto Martínez Simón y Manuel Ramírez Candia, el camarista José Agustín Fernández y el defensor adjunto Edgar Ríos.

También formaron parte de la reunión el camarista Osvaldo González, la jueza en lo Civil y Comercial de la Capital Karen González, su esposo, el declarado significativamente corrupto Abg. Jorge Bogarín Alfonso y el representante de los estudiantes, Alejandro Garcete. Además, estuvo el candidato a decano Bonifacio Ríos Ávalos, exministro de la Corte Suprema de Justicia.

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José Agustín Fernández, Edgar Ríos y Alejandro Garcete son miembros del Tribunal Electoral Independiente (TEI), que debe resolver las impugnaciones presentadas contra las candidaturas a vicedecano de Ramírez Candia y la jueza Karen González.

Atendiendo dicha situación, el encuentro adquiere una especial relevancia, ya que siembra dudas sobre la actuación independiente de los integrantes del tribunal al momento de decidir las impugnaciones. Además, existen personas vinculadas familiarmente.

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Se espera que haya y sea evidente la independencia, sobre todo, cuando se trata de elegir a autoridades de una facultad, en este caso la de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. La imparcialidad del órgano electoral constituye una condición especial.

Impugnaron candidatura de Marco Aurelio González

La semana pasada docentes de la Facultad de Derecho de la UNA presentaron impugnaciones ante el Tribunal Electoral Independiente contra principales candidatos para las próximas elecciones de autoridades universitarias, que será el 20 de agosto próximo.

Los cuestionamientos se centran en la supuesta violación de normas constitucionales y leyes que prohíben la duplicidad de cargos públicos de alta jerarquía.

La candidatura del Prof. Dr. Marco Aurelio González al cargo de decano fue impugnada por el profesor Francisco Llamas, quien sostiene que existe una “incompatibilidad legal y fáctica insubsanable”.

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González se desempeña actualmente como Miembro Titular del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), cargo que, por ley, exige un régimen de dedicación exclusiva.

En conversación con ABC, el profesor Llamas explicó que tanto el Estatuto de la UNA como la Ley Orgánica del BCP exigen tiempo completo, lo que hace imposible que una misma persona ejerza ambas funciones simultáneamente. “Admitir su postulación representaría un grave retroceso histórico”, señala.

Magistrados en la mira: La “Ley Anti-Ríos”

Por su parte, el profesor Carlos Fernández presentó impugnaciones contra las candidaturas al vicedecanato del ministro de la Corte Suprema, Manuel de Jesús Ramírez Candia, y de la jueza Karen Leticia González Orrego.

Fernández fundamenta su acción en el Artículo 254 de la Constitución Nacional, que prohíbe a los magistrados ejercer otros cargos públicos o privados remunerados, salvo la docencia a tiempo parcial.

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Además, recordó la vigencia de la denominada “Ley Anti-Ríos” (Ley 6525/2020), que prohíbe expresamente que ministros de la Corte y magistrados sean electos como decanos o vicedecanos mientras permanezcan en sus funciones judiciales.

En el caso específico de Ramírez Candia, la impugnación también señala que el ministro no cumple con el requisito excluyente de ser egresado de la Facultad de Derecho UNA, ya que obtuvo su título en la Universidad Católica (UCA).