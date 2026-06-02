Vallejo denuncia que modus operandi de Jose’i en IPS se repite en Procuraduría con Marco Aurelio

Adelantando una inminente denuncia penal ante el Ministerio Público y a fin de tener todo el respaldo documental, la diputada Rocío Vallejo (PPQ) solicitó informes a la Procuraduría General de la República PGR) ante la aparente réplica de un presunto esquema de recaudación de clan integrado por el exprocurador y actual miembro titular del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), Marco Aurelio González Maldonado y su hermano, Jose’í González Maldonado, exdirector jurídico de IPS en la era del investigado penalmente Jorge Magno Brítez.

“La denuncia que recibí es gravísima porque está ocurriendo lo mismo que pasaba en IPS, pero ahora ya con otro González de la misma familia” y en la Procuraduría, donde si bien ya no está físicamente Marco Aurelio González, él mismo designó a un interino que sigue presuntamente bajo su mando, dijo Vallejo.

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Tras su pase de la Procuraduría al BCP, Marco Aurelio González nominó en su reemplazo como “interino” a Rubén Elidio Gaona Gaona, una medida de cuestionada constitucionalidad y legalidad, pero lo más grave es que estarían replicando el “esquema de recaudación” ya visto en IPS con “Jose’i” González, donde negociaban millonarias quitas a deudas afectando al Estado, a cambio de cobrar siderales montos en concepto de “honorarios profesionales” como abogado.

“Hay demandas de la Procuraduría contra determinadas empresas, en este caso de una aseguradora por más de G. 4.000 millones que corresponde. Pero luego se le cambia a los abogados que estaban llevando, se ‘reasigna’ la causa y toman otros abogados que arreglan más de G. 4.000 millones por G. 700 millones y cobran honorarios de más de G. 200 millones", relató Vallejo.

De esta manera, mientras el Estado pierde miles de millones con la complicidad de quienes deberían velar por sus intereses, estos cobran fortunas en concepto de honorarios.

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“Es demasiado grave porque ellos representan los intereses de la República del Paraguay y están negociando. Entonces, ellos van a tener que explicar, porque cuando yo reciba esos documentos y cuando no encuentre una lógica, voy a denunciar al Ministerio Público porque es un perjuicio patrimonial para el Estado", adelantó.

Otra cuestión que consideró irregular y que instó a sus colegas diputados a solicitar en conjunto es que se nombre a un procurador de manera oficial, ya que el actual Rubén Gaona viene como interino hace más de medio año.

“¿Cómo va a estar un interino por más de 8 meses en una de las instituciones más importantes del país que debe defender nuestros recursos?... Y otra vez, el que se fue es el que le nombró al interino, o sea, sigue respondiendo a la misma persona", remarcó Vallejo.

El pedido de informes fue presentado, pero no fue tratado hoy por falta de quórum. Entre los principales puntos plantea a la Procuraduría: