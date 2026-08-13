Mesa Nacional del Sector Eléctrico: “Guardo la esperanza de que esto se convierta en ocupación del problema”

Tras la primera reunión interinstitucional de la Mesa Nacional del Sector Eléctrico, el ingeniero Fabián Cáceres, exgerente técnico de la Administración Nacional de Electricidad, señaló que la misma fue muy interesante.

“Fuimos convocados representantes del sector privado, asociaciones del sector privado, docentes, gente de la academia y algunos independientes. Nos presentaron algunas propuestas de orden administrativo que el gobierno quiere impulsar”, indicó el ingeniero.

Seguido señaló que la intención del gobierno es crear el Ministerio de Minas y Energía. “Quieren crear un ente regulador, básicamente como idea nos presentaron, pero desconocemos cómo se va a gerenciar eso”, dijo.

“Quedaron de que van a compartir en una página web pública todos los documentos para que toda la ciudadanía y todos podamos acceder a esos documentos y opinar”, agregó.

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En otro momento, Cáceres señaló que durante la reunión fueron presentadas por el gobierno y por los sectores presentes, aspectos importantes, urgentes y necesarias para ir mejorando el sector eléctrico en general.

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“Guardo la esperanza de que esto realmente se convierta de preocupación en ocupación del problema y también que se pueda dar tranquilidad y una señal importante a la ciudadanía de que algo se va a hacer”, remarcó.

Ante la consulta sobre la posibilidad de que para el 2030 se proyecta una crisis energética porque se va a alcanzar el consumo lo que tenemos disponible, respondió que esa es la tendencia. “Pueden llegar a saturarse en esa época y vamos a tener dificultades para poder atender todo el sistema eléctrico”, acotó.

“El presidente nos respondió de que esta es una oportunidad que el gobierno va a hacerse responsable de buscar soluciones y que en ese sentido, esta reunión justamente era para escucharnos y también presentarnos algunas propuestas”, acotó.

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“Yo creo que el presidente aquí plantó una semilla que ya va a depender de lo que haga su equipo y principalmente las decisiones políticas que se tomen para que esto prenda, para que esto crezca y para que se genere una revolución en el sector eléctrico que nos permita continuar disfrutando de la comodidad de disponer suficiente energía eléctrica”, concluyó.