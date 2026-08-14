Día Nacional de la Chipa: reciben a extranjeros con degustación

La delegada de la oficina de Informaciones Turísticas de la EBY, Catalina Román, señaló que la actividad se desarrolló en el paso Ayolas-Ituzaingó (Argentina) con el objetivo de promocionar la gastronomía típica y la identidad cultural del Paraguay entre los visitantes.

Durante la jornada, los viajeros recibieron como obsequio la tradicional chipa, acompañada del clásico cocido paraguayo, como parte de una iniciativa orientada a fortalecer la hospitalidad y promover la gastronomía nacional.

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“Es como ser un buen anfitrión de Paraguay para los extranjeros que ingresan a nuestro país. Queremos hacer conocer nuestra tradición, nuestra cultura y nuestra gastronomía, algo que nos identifica a todos los paraguayos”, destacó Román.

Un símbolo de identidad cultura<b>l</b>

Al mismo tiempo, explicó que el “Día Nacional de la Chipa” se conmemora cada segundo viernes de agosto. La comida típica es considerada un elemento fundamental de la identidad y la gastronomía paraguaya y cuenta con la declaración oficial de Patrimonio Inmaterial Cultural del Paraguay.

Desde la EBY resaltaron la importancia de desarrollar este tipo de actividades en zonas fronterizas estratégicas, con el propósito de difundir los valores culturales e históricos del país y brindar una recepción a los turistas internacionales.

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