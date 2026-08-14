Fracasó nueva tripartita y médicos ratifican huelga desde el 24 de agosto

La vocera y secretaria general del Sinamed, doctora Rossana González, criticó duramente la falta de avances y la ausencia de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la mesa de diálogo. “Vinimos hoy a nuestra tercera reunión tripartita con el Ministerio de Salud. No aparecieron los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, ningún representante. Lo que nosotros vemos es que no existe ni la más mínima intención de destrabar esta huelga”, aseveró González.

Según detalló la dirigente gremial, las autoridades presentes del Ministerio de Salud argumentaron no tener el poder resolutivo ni la capacidad presupuestaria para dar respuestas concretas a las demandas económicas, alegando que los montos solicitados dependen directamente del MEF.

Ante esta situación, el gremio médico exige que para la próxima reunión, prevista de manera tentativa para la semana entrante, participen directamente el ministro de Economía, la ministra de Salud, e incluso solicitaron una audiencia con el presidente de la República, Santiago Peña.

“Si realmente le interesa la salud en este país, que estén presentes. Porque así como vemos, no existe ni la más mínima intención de destrabar esto. Y aquí los únicos que sufren son la población de clase media-baja, porque los que tienen plata y nuestros gobernantes se van a los sanatorios privados”, enfatizó.

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Los principales puntos del reclamo histórico

Los profesionales del sector de salud pública sostienen una lista de reivindicaciones históricas que abarcan aspectos asistenciales y laborales, como la provisión garantizada de insumos y medicamentos para urgencias y emergencias, además de la contratación de más profesionales especialistas.

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La secretaria del Sinamed recordó que el gremio lleva 14 años sin recibir un reajuste salarial. Detalló que en el año 2012 un médico percibía el equivalente a 2,8 salarios mínimos, mientras que hoy la cifra descendió a 1,5 salarios mínimos debido a la falta de actualización frente a los incrementos del salario base. El reajuste planteado busca recuperar dicho poder adquisitivo.

Asimismo, reclaman la remuneración diferenciada por prestar servicios en días feriados y domingos; así como los nombramientos con cronograma claro. Exigen un proceso ordenado y calendarizado para la desprecarización e incorporación a la matriz de personal permanente.

Impacto financiero e inversión en talento humano

Respecto al costo que supondrían estos reclamos para el Estado, la doctora González señaló que la inversión anual requerida ronda los 100 millones de dólares, incluyendo el pago de aguinaldos, para dar cobertura a unos 24.000 médicos en todo el país.

“No es un monto alto si comparamos con otras inversiones. Se habla de construir hospitales por 500 millones de dólares, pero ¿de qué sirve si dentro no tienen médicos? Los médicos especialistas ya no aceptan trabajar en el sistema público por el salario que se paga. Pedimos que se ahorre en gastos superfluos y nos den el valor que tenemos”, sostuvo la vocera.

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Denuncian amedrentamiento en los hospitales

Por otra parte, la dirigente médica denunció que en varios centros asistenciales del país se registran persecuciones contra los trabajadores que prevén sumarse a la medida de fuerza, solicitando listas de futuros huelguistas o señalando de forma errónea que no tienen derecho a plegarse.

“Le decimos a todos los colegas que este es un país democrático y a nadie se le puede negar el derecho a realizar una huelga y manifestar su descontento con la patronal. Nosotros estamos abiertos al diálogo y a escuchar propuestas, pero no existe intención del otro lado”, concluyó.

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