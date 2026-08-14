IPS: Fiscalía inspecciona obras de quirófanos modulares y depósitos con equipos sin instalar

Una comitiva fiscal, liderada por el agente Julio Ortiz, verifica las obras relacionadas con la instalación de quirófanos modulares en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), adjudicadas a la firma Neighpart S.A.

La paralización del proyecto derivó en una causa penal en la que fueron procesados los expresidentes del IPS Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de otros funcionarios de la previsional.

La comitiva fiscal inició la fiscalización en los depósitos del Hospital Central, donde permanecen almacenados equipos recepcionados hace tres años para los quirófanos modulares y la planta de oxígeno, pero que todavía no fueron instalados.

Posteriormente, los fiscales se trasladaron hasta la zona donde debían ser instalados los quirófanos modulares para verificar el estado de las obras y las condiciones del lugar.

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Verificaran viabilidad de las obras

El arquitecto Gustavo Masi, exdirector de Infraestructura del IPS, anunció que realizarán un análisis para determinar si resulta viable continuar con el proyecto, actualmente paralizado ante -según la investigación fiscal- presuntas fallas graves de planificación.

“Voy a visitar donde se pretende continuar la obra y ahí vamos a decir si es viable o no que continúe. Si tengo que aconsejar al presidente del IPS, esto hay que continuar y terminar”, expresó.

A su criterio, las obras deben proseguir debido a la necesidad de contar con quirófanos para la cobertura de salud.

“No puede ser que una institución como el IPS no tenga quirófanos y eran 11 quirófanos, no es uno”, declaró.

Analizan un “Plan B” para continuar con el proyecto

Masi afirmó que maneja un “Plan B”, aunque aclaró que previamente deberá conversar con representantes de la firma Elizeche SAC, encargada del mantenimiento de los resonadores del Hospital Central.

Según afirmó, considera que no resulta más conveniente, desde el punto de vista económico, derribar todas las obras ejecutadas para luego volver a construirlas.

“Las personas que estaban acá y todos los que pasaron por acá recién se dieron cuenta cuando llegó Fretes a la institución. Eso es lo que me llamó la atención. ¿Por qué antes ya no se advirtió esto? Se llega a esta situación extrema”, subrayó.

Quirófanos podrían generar interferencias con resonadores

Uno de los principales inconvenientes detectados está relacionado con el campo magnético de los resonadores. La construcción de los quirófanos modulares podría generar interferencias con los dos equipos existentes en el hospital.

Según Luján Vittale, directora de Recursos Tecnológicos del IPS, este inconveniente técnico debió ser contemplado durante la planificación del proyecto.

¿No puede avanzar la obra en el sitio?

Al respecto, la gerente de Abastecimiento y Logística, Cecilia Rodríguez, informó que realizaron una consulta a la empresa Elizeche SAC sobre el problema con los resonadores.

La respuesta de la firma fue que no se puede realizar una obra dentro del predio donde comenzaron los trabajos. Por este motivo, se decidió paralizar la obra.

“Tenemos varias notas de la firma Elizeche donde nos comentan que no se puede realizar la obra dentro de ese predio donde ahora se estaban iniciando las obras; por eso, es que se pararon”, declaró.

Trasladar los dos resonadores tiene costo elevado

Rodríguez también refirió que consultaron si los resonadores podrían ser trasladados a otra zona del hospital. Sin embargo, indicó que el costo sería elevado: US$ 750.000 solamente para mover los dos equipos.

Añadió que la obra también fue paralizada porque estaba pendiente la readecuación de un puesto de distribución de UTI, que actualmente interfiere con el paso de camiones.

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Presidente del IPS cuestiona planificación de la obra

Por su parte, el presidente del IPS, Isaías Fretes, afirmó que las obras comenzaron de manera incorrecta y que previamente se debió planificar dónde serían ubicadas antes de realizar la licitación.

Agregó que la zona escogida para ejecutar los trabajos no fue la adecuada.

Con relación al traslado de los resonadores, indicó que el costo que demanda no lo justifica. “Se puede hacer, pero el costo no justifica. (Trasladar) es un valor mayor de lo que cuestan los equipos”, declaró.

Además, apuntó que existe el riesgo de que uno de los resonadores, que tiene 17 años, deje de funcionar durante el traslado. Explicó que el movimiento de estos equipos también requerirá tercerizar el servicio, lo que incrementaría aún más el costo total.