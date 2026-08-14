Video: artesanos de Plaza O’Leary exigen más seguridad

Con motivo de la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de Asunción, el corazón del microcentro capitalino recupera su dinamismo cultural.

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La emblemática Plaza O’Leary se ha transformado en el epicentro de la ya tradicional feria artesanal, reuniendo a creadores y productores locales de la capital y de diversas ciudades del país para presentar lo mejor del patrimonio intangible paraguayo.

El evento busca invitar a las familias a apoderarse de los espacios públicos y celebrar la identidad nacional, haciendo una pausa ante las dificultades cotidianas de la ciudad para dar paso a la festividad popular.

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El clamor por mayor seguridad para las trabajadoras

Pese al entusiasmo de la fiesta, la jornada no está exenta de dificultades. Las artesanas, que en su mayoría pernoctan en los stands para resguardar sus mercaderías, manifestaron su preocupación ante la falta de resguardo policial constante durante la madrugada.

Tras un incidente ocurrido alrededor de las 03:30 —en el que un desconocido ingresó furtivamente a una de las carpas de descanso—, las organizadoras solicitaron formalmente a la Comandancia de la Policía Nacional un refuerzo de guardia nocturna.

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El objetivo es brindar garantías y tranquilidad a las trabajadoras para que continúen ofreciendo lo mejor de su arte durante todo el fin de semana.

Una vitrina diversa de la riqueza artesanal paraguaya

Desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche, las carpas de los artesanos ofrecen un recorrido completo por las técnicas más representativas de nuestro país, vendidas directamente por sus creadores sin intermediarios:

Tejidos y bordados tradicionales : Prendas en ao po’i (blusas desde G. 120.000, camisas de caballero), prendas en encaje ju y mantelería completa en ñandutí (caminitos y manteles con servilletas desde G. 300.000).

Trabajos en madera : Piezas talladas que van desde imágenes religiosas y esculturas de animales hasta adornos y portallaves a partir de G. 10.000, elaborados en un 90% con madera reciclada.

Marroquinería, filigrana y artesanía diversa: Termos y guampas forradas en cuero, carteras, bolsones y finas joyas elaboradas en filigrana.

“Es la artesanía típica de nuestro país, hecha por los propios artesanos y productores. La gente aprecia mucho lo nuestro. La mayoría son mujeres y jefas de hogar que hacen un gran esfuerzo para estar aquí ofreciendo sus productos”, dijo doña Arminda, artesana y organizadora de la feria.

Celebración del Día del Niño con juegos tradicionales

En coincidencia con las festividades patrias y patronales, la feria dedicará un espacio especial a los más pequeños en vísperas del Día del Niño.

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A partir de las 10:30 del sábado se realizarán competencias y entretenimientos tradicionales como la goma, la piola, el trompo y el karaí po’i. Al finalizar las actividades recreativas, se ofrecerá una chocolatada gratuita para todos los niños asistentes.