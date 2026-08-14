15 de Agosto: abandonada, sucia y en ruinas, Asunción cumple 489 años

Asunción llega a su aniversario 489° este sábado 15 de agosto sumida en una profunda crisis estructural, de infraestructura y de saneamiento, donde la desidia administrativa y el colapso de los servicios básicos la convierten en una capital que retrocede en su habitabilidad y desarrollo urbano.

Lejos de constituir una fecha de celebración ciudadana, el cumpleaños de la madre de ciudades expone el fracaso de las últimas administraciones municipales, cuyas promesas de saneamiento y ordenamiento contrastan fuertemente con el deterioro generalizado de calles y espacios públicos.

Del esplendor histórico de Asunción a la postal de una ciudad fantasma

Caminar por el Centro Histórico de Asunción, escenario fundamental de los primeros años de la vida política nacional, se ha transformado en una experiencia similar a transitar por una zona fantasma, debido al masivo cierre de comercios. Los carteles de “se vende” o “se alquila” inundan Palma y Estrella, sus dos calles más emblemáticas.

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Esta expulsión comercial es el resultado directo de años de pésimas gestiones que terminaron por asfixiar el microcentro, un legado potenciado durante el último mandato, atribuido al denominado “combo cartista”, compuesto por Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) y el actual intendente, Luis Bello (ANR-cartista).

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El deterioro se extiende a los principales espacios verdes y paseos públicos de la capital. Más allá de algunos “maquillajes” que se aplicaron, por ejemplo en la plaza O’Leary, las plazas circundantes, de la Libertad, de la Democracia y la del Panteón, muestran signos de serio deterioro y, sobre todo, años de falta de mantenimientos.

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Crisis en Asunción: Entre montañas de basura, calles destruidas y la sombra electoral

A horas de la celebración por los 489 años de fundación, el centro de Asunción y la gran mayoría de los barrios periféricos, como General Díaz, Ciudad Nueva y Bernardino Caballero, volvieron a quedar completamente abarrotados de basura, evidenciando la inoperancia crónica de la Dirección de Servicios Urbanos.

Pese a que el intendente volvió a hacer alarde ayer, jueves, de supuestamente haber “ordenado la casa” tras asumir el cargo hace casi un año, el 27 de agosto de 2025, su gestión sigue sin encontrar una solución definitiva al agudo drama de la acumulación clandestina de desperdicios.

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Esta ineficiencia persiste a pesar de que la comuna cuenta con una flota de casi cuarenta camiones propios, producto de una polémica compra directa, y de haber ampliado de manera millonaria los contratos de alquiler de vehículos recolectores privados para cubrir el déficit operativo.

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La crisis de servicios trasciende el problema de la basura y se refleja con igual gravedad en el desastroso estado de la red vial, especialmente en aquellas arterias intervenidas por las interminables y retrasadas obras de desagüe pluvial.

Asunción y las elecciones: la herencia del “combo cartista” en la Municipalidad

Con una quiebra técnica arrastrada por el desvío de fondos de bonos y un gasto corriente desproporcionado, Asunción recibe un nuevo aniversario atrapada en el abandono institucional y la precariedad de su infraestructura básica.

El modelo de gestión instalado por Rodríguez y Bello busca perpetuarse bajo la figura de Camilo Pérez (ANR-cartista), cuya candidatura representa la continuidad del mismo esquema político y el blindaje de quienes desviaron fondos públicos municipales, según denuncian concejales de la oposición.

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Asimismo, la lista de candidatos a concejal del Partido Colorado, que pretende volver a ser mayoría en la Junta Municipal el próximo periodo, tras las elecciones del 4 de octubre, agrupa a actuales ediles que apañaron la gestión de Nenecho y de Bello, ignorando las denuncias públicas sobre el desvío de bonos y las graves irregularidades administrativas como la proliferación de esquemas de recaudación paralela en la Municipalidad.