Eusebio Ayala: multitudinario desfile por triple acontecimiento

Desde las primeras horas de este domingo, cientos de personas provenientes de distintos puntos del departamento visitaron el distrito. Las calles se llenaron de banderas paraguayas, música y color, mientras los pobladores se preparaban para uno de los momentos centrales de los festejos: el tradicional desfile sobre la avenida Acosta Ñu.

A las 10:00, bajo un cielo despejado y ante una multitud que se ubicó a ambos lados de la avenida Acosta Ñu, se dio inicio al desfile estudiantil. Más de 25 instituciones educativas participaron de la actividad.

Niños, adolescentes y jóvenes marcharon con pasos firmes, luciendo sus uniformes impecables, portando banderas y estandartes y acompañados por las bandas de música. Cada delegación fue recibida con aplausos y muestras de cariño por parte el público que aguardaba emocionado el paso de los estudiantes.

Las veredas de la avenida principal Acosta Ñu estuvieron colmadas de personas que llegaron desde distintos barrios de Eusebio Ayala, Piribebuy, Isla Pucú, Caraguatay y otras localidades para formar parte de los tradicionales eventos en honor de los héroes de la batalla registrada durante la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870).

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Una fiesta con identidad paraguaya

El desfile fue mucho más que una actividad protocolar. Para los pobladores, representó una oportunidad para mostrar con orgullo la identidad de Eusebio Ayala y rendir homenaje a los que escribieron su historia.

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Los colores de la bandera paraguaya estuvieron presentes a lo largo del recorrido, mientras los acordes de las bandas acompañaron el paso de las delegaciones. Padres y abuelos siguieron atentamente cada presentación, registrando con fotografías y videos los momentos protagonizados por sus hijos y nietos.

La Batalla de Acosta Ñu, acontecida el 16 de agosto de 1869, fue conmemorado por la multitud reunida este domingo. La fecha tiene un significado especial para Eusebio Ayala, una comunidad profundamente vinculada con la memoria de los niños paraguayos que participaron de aquella batalla.

Memoria de los Niños Mártires

Tras 157 años de aquel episodio genocida, la figura de los Niños Mártires de Acosta Ñu volvió a ocupar un lugar central en esta jornada de domingo. Su sacrificio y valentía son recordados cada año y forman parte de la identidad cultural de la comunidad.

La presencia de niños y jóvenes en el desfile adquirió un significado especial. Las nuevas generaciones, marchando por la misma avenida Acosta Ñu, fueron protagonistas de un homenaje que conecta el pasado con el presente.

Cada paso, cada bandera levantada y cada aplauso de las familias recordó que los niños héroes de Acosta Ñu siguen vivos en cada paraguayo.

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