Peña envía condolencias a presidente de Ecuador y le llueven críticas por silencio sobre Pedrozo

El presidente de la República, Santiago Peña, emitió este domingo un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter) expresando sus condolencias y solidaridad a su par ecuatoriano, Daniel Noboa, y a su esposa Lavinia Valbonesi, tras la pérdida de su tercer hijo en camino.

Expresamos junto con Leticia Ocampos, nuestro más profundo pesar ante el sensible fallecimiento de Stefano Noboa Valbonesi y acompañamos con respeto y solidaridad al presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa Azín, a Lavinia Valbonesi y a toda su familia en este momento… — Santiago Peña (@SantiPenap) August 16, 2026

“Expresamos junto con Leticia Ocampos, nuestro más profundo pesar ante el sensible fallecimiento de Stefano Noboa Valbonesi y acompañamos con respeto y solidaridad al presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa Azín, a Lavinia Valbonesi y a toda su familia en este momento de inconmensurable dolor”, publicó el mandatario paraguayo.

Lea más: Tragedia en Pedrozo: confirman que dos de las víctimas del fatídico choque eran funcionarios del Senado

Indignación en redes sociales

No obstante, la publicación de Peña desencadenó de inmediato una ola de reproches por parte de usuarios y ciudadanos en la plataforma.

Los internautas recriminaron al titular del Ejecutivo por priorizar la diplomacia internacional mientras en el ámbito nacional la ciudadanía aún se encuentra conmocionada tras el fatal accidente de tránsito ocurrido en la zona de Pedrozo, distrito de Ypacaraí, que cobró la vida de cinco personas.

Los cuestionamientos no solo apuntaron a la aparente falta de empatía o pronunciamiento por la muerte de los cinco compatriotas, sino también a la deficiente infraestructura vial en el peligroso tramo de la Ruta PY02 y a la tardanza en la ejecución de las obras o soluciones definitivas para el cruce.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Murieron 5 compatriotas por la estupidez de la ingeniería vial en Pedrozo, pero sale a saludar al extranjero”, recriminó uno de los usuarios en la caja de comentarios del posteo presidencial.

Otros mensajes hicieron hincapié en la gestión del gabinete y de las autoridades de Obras Públicas: “¿Y los muertos de Pedrozo por el retraso de obras? 5 compatriotas murieron”, reclamó otro internauta, mientras que varios comentarios más coincidieron en señalar la falta de acción gubernamental ante la inseguridad en el tránsito y la repetición de tragedias en la misma zona vial.

Lea más: Pedrozo: PLRA exige eliminación del semáforo y señala “negligencia imperdonable” del MOPC