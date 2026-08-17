Cierran calle que conecta Costanera Norte con Artigas para construir empedrado

Desde este lunes, a las 08:00, la calle San Estanislao, que conecta la avenida Costanera Norte con su par Artigas y es utilizada para acceder al Club Mbigua, será intervenida por la Municipalidad de Asunción para la ejecución de obras de pavimento tipo empedrado.

En principio, los trabajos tendrán una extensión de al menos 250 metros, por lo que el tramo quedará afectado mientras se desarrollen las tareas.

Según un informe de ABC TV, el espacio requiere de iluminación para peatones que circulan en la zona. Esta mañana se pudo observar que estudiantes y trabajadores caminaban a oscuras en una parte del tramo.

En el sitio se ven algunas columnas de luz, pero sus focos no funcionan. Esto genera preocupación entre quienes utilizan la vía, especialmente durante las primeras horas del día y en horarios nocturnos.

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Calle es una alternativa entre Artigas y Costanera Norte

El tramo es de uso constante para aquellos que lo ven como una alternativa para conectar Artigas y Costanera Norte, ya que no quieren recurrir al paso de General Santos o Cañadón Chaqueño, que registra mayor circulación vehicular.