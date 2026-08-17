Accidente en Pedrozo: ¿cuándo se eliminará el semáforo en peligroso cruce?

El pasado sábado, cinco personas fallecieron y siete resultaron heridas en el kilómetro 42 de la Ruta PY02, en el cruce semafórico de Pedrozo, en la ciudad de Ypacaraí, cuando varios vehículos que se hallaban esperando la luz verde del semáforo ubicado en esa intersección fueron embestidos por un camión de gran porte cuyos frenos habrían dejado de funcionar.

Ese cruce, ubicado en la base de una pendiente de alta velocidad, vio varios accidentes similares –varios de ellos fatales, incluyendo uno en 2024 que se cobró seis vidas– que han llevado a cuestionamientos sobre la colocación de un semáforo en el sitio.

En una entrevista con ABC Cardinal este lunes, el intendente de Ypacaraí, Raúl Negrete, dijo que el semáforo fue instalado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), por recomendación del consorcio privado Rutas del Este, que administra y mantiene ese tramo de la Ruta PY02, como medida provisoria hasta que esté culminado un viaducto que cruzará transversalmente la ruta.

Viaducto postergado

En conversación con ABC Cardinal, Hugo Arce, viceministro de Obras del MOPC, dijo que la solución definitiva para el problema del cruce de Pedrozo será la habilitación del mencionado paso a desnivel transversal y afirmó que su instalación permitirá eliminar el cuestionado semáforo.

Lea más: Accidente en Pedrozo: intendente de Ypacaraí apunta a MOPC y Rutas del Este por semáforo

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, aún pasarían meses hasta que esa estructura esté lista para ser habilitada.

Arce indicó que la construcción del viaducto comenzó en 2025, pero se ha visto obstaculizada por dificultades en la liberación de la franja de dominio de la obra debido a que propietarios de algunos lotes afectados “no están de acuerdo con los montos asignados al valor de sus propiedades y se judicializaron esos procesos”.

Debido a esos obstáculos legales, el MOPC recién pudo tomar posesión de la zona de obras para terraplenes el pasado 3 de agosto, dijo.

Semáforo recién sería eliminado en seis meses

Si bien la construcción de la estructura del viaducto en sí ya está bastante avanzada, completa en aproximadamente un 93 por ciento, la obra en general recién está concluida en un 43 por ciento, admitió. Estimó que “nos faltan seis meses de trabajo para terminar la obra y eliminar definitivamente el semáforo”.

Lea más: Pedrozo: PLRA exige eliminación del semáforo y señala “negligencia imperdonable” del MOPC

Agregó que, sin el paso a desnivel, el tránsito por la zona sería “un caos” si no hubiera un semáforo en el cruce.

“Una vez que se habilite este paso a desnivel, lo primero que se va a hacer es eliminar el semáforo”, subrayó.