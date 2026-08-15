“Acá van a morir personas”: el desesperado clamor de los médicos a puertas de una huelga

Con la ausencia de los representantes del MSP fracasó el tercer intento de tripartita con los médicos agremiados a Sinamed, por lo que el sector ratificó la convocatoria a una huelga de cinco días a nivel nacional, fijada del 24 al 28 de agosto.

Los médicos del sector público y cuyo gremio también aglutina a los trabajadores de la salud del Instituto de Previsión Social (IPS), reclaman un reajuste salarial tras percibir el mismo salario por más de 14 años, además del reabastecimiento de medicamentos e insumos en los hospitales que atraviesan una crisis por la falta de los mismos.

Rossana González, secretaria general de Sinamed, explicó que el salario de los médicos del sector público se deterioró desdee el 2012, cuando el mismo equivalía a 2.8 salarios mínimos, hoy se convirtió en 1.5 salarios mínimos. Criticó la deficiencia de todos los gobiernos en establecer la inflación de acuerdo al Índice de Previos al Consumidor (IPC) que no condice con los ingresos de las familias y los precios de la canaste básica.

“Mienten otra vez porque cuando aumentan el salario salario mínimo, no toman el porcentaje adecuado y real, sube mucho más y ellos te dicen 8%, 6%, 4% y están mintiendo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros que no ganamos salario mínimo no tenemos el reajuste, no se nos reajusta y la inflación nos afecta también a nosotros", señaló en conversación con Contacto Ciudadano de ABC Cardinal.

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Salario de médicos estancado hace más de 14 años

Agregó que con el aumento del salario mínimo y el estancamiento del salario de los médicos, en poco tiempo más se estarían igualando, considerando que el salario de los médicos es de aproximadamente G. 5.000.000 en el MSP y de G. 3.800.000 por mes en el IPS, cuando el salario mínimo actual es de G. 3.044.000.

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Insistió en que se debe valorar la formación de los médicos por los años que dura la misma, además de la responsabilidad de los mismos, ya que lo que ganan no es mucho dinero para un profesional altamente capacitado que salva vidas.

A esto se suman las limitaciones que tienen en los diferentes servicios y lugares de trabajo por la falta de medicamentos e insumos. Clamó a las autoridades de salud que tengan en cuenta el recurso humano, ya que sin eso no se puede ni tener un hospital de excelencia. Recordó que actualmente los médicos atienden 100 pacientes en un solo turno, con consultas de 10 minutos por paciente, lo que genera una sobrecarga laboral y pésimas condiciones para una atención mínima.

“Aquí se habla el riesgo para para ambas partes, en realidad para todos, porque si después se va el paciente, se queda la familia con la carga del peso de perder un familiar querido que capaz es el sustento en la casa y se crea todo un problema socioeconómico también, un problema para el paciente y un problema para el profesional”, precisó.

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Falta de seguridad en los hospitales

Dijo que para los médicos lo más importante es el interrogatorio al paciente que orienta en la búsqueda de los síntomas para llegar al diagnóstico y hoy les quitan ese tiempo, además de que los diez minutos ni siquiera son suficientes para incluir el exameen físico del paciente o las indicaciones posteriores.

“Si te están pagando poca plata y no te alcanza como médico, porque esa es la realidad que estamos viviendo todos los paraguayos y nosotros no nos escapamos a esta situación donde nuestros salarios se devalorizó, no podemos todos estar rondando el salario mínimo. Acá el que estudia, el que se forma, el que tiene un trabajo diferenciado y capacitado tiene que ganar más. No podemos estar todos ahí al alrededor del salario mínimo nomás, porque eso también le debilita a a la economía”, refirió.

Detalló que varios médicos deben solventar hasta su propio traslado a los hospitales a los que son designados, siendo las distancias de entre 60, 100, 200 y hasta 400 kilómetros, lo que llevó incluso en varias muertes en ruta de los profesionales de salud, quienes ni si quiera cuentan con seguro social.

Lamentó además que tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, como el de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, son médicos pero no se solidarizan con la causa y que “viven en una burbuja de privilegios”, considerando que ganan aproximadamente G. 1.000.000 por día.

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“Nuestro presidente de la Cámara de Diputados es médico. Hace poco nomás estuvo con nosotros en el Ministerio de Salud Y encima hizo un salto así de la facultad directamente al Congreso prácticamente, porque en la guardia nunca estuvo. Nunca tocó un hospital real (...) y después lo que hizo fue su carrera política que se metió y ya fue director de SEME, después fue director de redes y servicio. En todos los gremios tenemos ese aprovechamiento de la situación de que entraste a un centro de estudiantes, después es como que te aprovechás del cargo que tenés para hacer el trampolín, le decimos nosotros. Y realmente le fue bien porque no tuvo que estar dentro de la guardia. Así como Bachi Núñez también que es el presidente del Congreso (...) están tan en su burbuja y son tan privilegiados que no sienten lo que la población hoy está pasando”, puntualizó.

La población pasa muy mal

También criticó que no solo los médicos están mal, también la población en general “pasa muy mal”, debido a que conseguir turnos para estudios o consultas tardan muchísimo tiempo en ser agendados, se agendan en fechas lejanas y otra vez se enfrentan a las carencias del sistema público, viendose obligados a comprar medicamentos e insumos.

Explicó que actualmente la ministra de Salud, María Teresa Barán, no reconoce el pedido de reajuste salarial al plantear una escala salarial por mérito y actitud, cuestión con la que el gremio está de acuerdo, pero no modifica el salario piso del médico estancado por más de 14 años. Otro argumento que esgrime el MSP es el cambio de la carga horaria de médicos, que pasó de 24 a 12 horas semanales, lo cual no generó compensación económica, según respondió González.

Lamentó que se vean forzados a ir a huelga, ya que quienes más sufrirán son los pacientes, pero responsabilizó de la situación al gobierno.

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Detalló que son 11.000 médicos en el MSP que tienen 24.000. vínculos, considerando que la mayoría tiene dos vínculos, algunos tres y una minoría tiene un solo vínculo.

Denuncian además la precarización de 9.000 médicos que están contratados, que ni siquiera pueden acceder a créditos porque tienen contratos renovados cada seis meses y que incluso no cuentan con estabilidad laboral, por más que tienen en muchos casos más de diez años de antigüedad y que incluso pueden ser desvinculados sin indemización.

“Nosotros no estamos pasando bien, estamos pasando muy mal. y si llegamos a este punto de declarar una huelga nacional, no es porque queramos hacer una huelga, nadie quiere hacer una huelga. Eso significa, incluso ellos nos amenazan a nosotros de declarar una huelga ilegal, de que nos pueden echar, de que existen grupos de médicos que no pueden hacer, miles de cosas. Quitaron quitaron en un hospital un comunicado pidiendo listado de los huelguistas, eso no se puede hacer. Nosotros estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a las propuestas de ellos. Así como lo hace otro sector, no nos creemos ni más ni nos creemos menos que otros sectores, los camioneros pudieron, los transportistas pudieron, que ni pararon ni hicieron nada, los maestros también. Lo único que le digo a la población es que si nosotros algún día decidimos parar como ellos, no es que los niños van a perder clase nomás. Acá van a morir personas”, concluyó.