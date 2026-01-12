Sinamed exige mejoras en rutas tras la muerte de médicos en accidentes

El Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) expresó su preocupación tras el fallecimiento de dos médicos en accidentes de tránsito, ocurridos en menos de una semana sobre las rutas PY08 y PY03. Tras los hechos, reclamó medidas inmediatas para mejorar las condiciones de seguridad vial en todo el país.

En conversación con ABC 730 AM, la representante gremial Rosana González lamentó la pérdida de los profesionales y explicó que el sindicato emitió un pronunciamiento público en el que solicita mayor compromiso del Estado en el mantenimiento de las rutas nacionales.

Dos muertes que golpean al sector salud

El primer hecho se registró el 8 de enero en la ruta PY08, donde perdió la vida el doctor Guillermo Britos Cristaldo. Días después, falleció el doctor José Reyes Barboza, de 28 años, especialista en otorrinolaringología, tras un accidente ocurrido en el distrito de 25 de Diciembre, sobre la ruta PY03, cuando se desplazaba entre centros asistenciales.

“Nos toca muy de cerca porque son dos jóvenes médicos, profesionales valiosos para la sociedad, que perdieron la vida en circunstancias que podrían evitarse”, expresó González.

Rutas en condiciones críticas

Desde el gremio sostienen que los siniestros viales responden a una combinación de factores que se repiten en gran parte del país, como baches profundos y falta de mantenimiento, acumulación de agua sobre la calzada, escasa señalización y presencia de neblina, animales sueltos en horarios nocturnos y débil control a camiones y ómnibus en mal estado.

“Las condiciones están dadas para que ocurran accidentes, no solo a médicos, sino a cualquier ciudadano”, advirtió la dirigente.

González señaló que muchos profesionales de la salud se ven obligados a viajar cientos de kilómetros para cumplir con guardias y consultas, especialmente en el interior del país.

“Hay colegas que hacen hasta 400 kilómetros diarios, incluso por caminos sin asfaltar, para poder trabajar donde más se los necesita”, indicó.

Recordó además que los médicos no pueden retrasarse en sus turnos, ya que una ausencia puede derivar en responsabilidades legales por omisión de auxilio.

Pedido de acciones concretas

El Sinamed pidió al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que realice acciones inmediatas para mejorar la infraestructura vial y reducir el riesgo de accidentes.

“Todos soñamos con rutas seguras, como la PY02, pero la realidad en gran parte del país es muy distinta”, expresó González.

El gremio también solicitó mejores condiciones laborales para incentivar a los médicos a trabajar en el interior, con énfasis en seguridad, salarios dignos y respaldo institucional.