Accidente en Pedrozo: MOPC anuncia cuándo eliminará el semáforo

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) atribuyó a dificultades en la liberación de la franja de dominio los atrasos en la construcción del paso a desnivel del cruce Pedrozo, en Ypacaraí, en la Ruta PY02, donde el sábado pasado un accidente de tránsito dejó cinco personas fallecidas.

El viceministro de Obras Públicas, Hugo Arce, informó que la obra registra un avance general del 47%, mientras que la infraestructura del paso a desnivel alcanza el 93%. Señaló que todavía quedan trabajos complementarios y la liberación de un tramo para completar el proyecto.

Arce estimó que si no se producen nuevos retrasos a causa de las lluvias, el paso a desnivel podría quedar habilitado dentro de cinco a seis meses. Con su puesta en funcionamiento, según el viceministro, se prevé eliminar el semáforo instalado actualmente en el cruce.

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MOPC reconoce atrasos por liberación de franja de dominio

El funcionario explicó que el proyecto contemplaba inicialmente una solución temporal para ordenar el tránsito en el punto, mediante la instalación del semáforo. Añadió que la solución definitiva consiste en la construcción del paso a desnivel, que actualmente se encuentra en ejecución.

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Según indicó, el cronograma original establecía que la obra debía estar habilitada en junio de este año. Sin embargo, los inconvenientes para disponer de la franja de dominio generaron retrasos en los trabajos.

“La posesión de zona de obras que se tuvo el 3 de agosto ya permite que se empiece inmediatamente a trabajar. Mientras tanto tenemos otro punto que resolver que es la zona Mocipar, que estamos todavía en trámite. Ojalá que podamos en el menor tiempo posible disponer de esa zona de obras”, declaró.

Arce explicó que los propietarios de inmuebles ubicados en la franja afectada no habrían estado de acuerdo con los montos ofrecidos por el Estado. Ante esta situación, se recurrió al proceso establecido por la ley de expropiación, procedimiento que, según señaló, requiere de tiempo.

MOPC anuncia báscula en Kurusu Peregrino

En paralelo a las obras de infraestructura, el viceministro del MOPC anunció medidas de control en Kurusu Peregrino, antes del punto de descenso por el cerro Caacupé, donde funciona un destacamento de la Patrulla Caminera.

Arce informó que se implementará una báscula móvil de manera permanente en ese sector, como otra medida para reforzar los controles a los vehículos que circulan por la zona.

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¿Caminera estaba haciendo controles?

Arce también sostuvo que tanto en Kurusu Peregrino como en el semáforo del cruce Pedrozo debe existir presencia permanente de agentes de la Patrulla Caminera.

“Vamos a tomar medidas al respecto”, dijo en caso de que confirmen que agentes de la Caminera no estén realizando los controles previos.

El funcionario comentó que, al momento del accidente, según la Patrulla Caminera, sus agentes se encontraban realizando controles aleatorios.

Ante esta versión, el MOPC solicitó a la institución los registros en imágenes que permitan verificar la presencia de sus funcionarios en el momento del accidente.

Arce responde por ausencia de la ministra Centurión

Ante la consulta sobre la ausencia de la ministra del MOPC, Claudia Centurión, durante las explicaciones sobre el accidente y las obras en Pedrozo, Arce indicó que la titular de la cartera se encontraba reunida en la Presidencia de la República.

El viceministro señaló que fue encargado de brindar el informe sobre el hecho.

Cinco muertos en el accidente de Pedrozo

El accidente fatal en el cruce Pedrozo ocurrió el sábado pasado en la Ruta PY02, jurisdicción de Ypacaraí. Cinco personas murieron y 10 quedaron heridas tras el siniestro.

En las imágenes de circuito cerrado se observa el momento en que un camión que transportaba ladrillos impacta violentamente contra varios vehículos de menor porte que aguardaban ante el semáforo en rojo.

Como consecuencia del impacto, uno de los automóviles se incendió y cuatro integrantes de una familia fallecieron en el interior del vehículo.

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Previamente, conforme a las imágenes, el camión había cruzado a una velocidad importante la zona de la rampa de frenado, al momento de descender del cerro Caacupé.