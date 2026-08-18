Diputados piden informes a la Dinac sobre el jet incautado al exbanquero brasileño

El requerimiento fue presentado en la Cámara de Diputados por el diputado Miguel Martínez, quien ingresó oficialmente el proyecto de resolución este martes 18 de agosto de 2026 a las 08:59. La iniciativa busca transparentar las operaciones de aviación ejecutiva privada que hayan tenido origen, destino o escala en el territorio paraguayo durante el mes de julio de 2026.

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Un operativo bilateral y una aeronave de US$ 20 millones

El pedido de informe legislativo surge como secuela directa de un procedimiento coordinado entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay y la Policía Federal (PF) del Brasil. Durante la intervención fue incautado en el país un jet ejecutivo Gulfstream modelo GV-SP, matriculado bajo la sigla PR-PSE.

🔶| Esto revela Senad sobre incautación de aeronave vinculada a exbanquero brasileño



🔶 La Senad dio a conocer nuevos detalles sobre la localización en Paraguay de una lujosa aeronave vinculada al brasileño Daniel Vorcaro, excontrolador del Banco Master e investigado en Brasil.… pic.twitter.com/4aN8ATQUxT — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 17, 2026

La aeronave está registrada a nombre de Viking, una firma de gestión patrimonial perteneciente a Daniel Vorcaro, exfinancista del Banco Master, quien se encuentra privado de su libertad en Brasilia desde el 4 de marzo de 2026.

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Valuada en más de 120 millones de reales (unos 22 millones de dólares), la aeronave de alta gama es considerada una pieza clave dentro de las investigaciones por lavado de dinero y activos que salpican a la red financiera internacional del exbanquero.

Los 8 puntos clave exigidos a la autoridad aeronáutica

A través de la resolución dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, el legislador solicitó que la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) provea en un plazo no mayor a 15 días hábiles un reporte pormenorizado sobre:

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Identificación de flota : Matrícula, modelo, número de serie, propietario registral, explotador u operador de aeronaves ejecutivas tipo Gulfstream o similares que hayan operado en el país.

Bitácora de vuelos : Registros de entradas, salidas, horarios y aeropuertos de origen y destino.

Eje con Estados Unidos : Detalle específico de los vuelos con origen o destino en territorio estadounidense realizados en julio de 2026.

Rutas y escalas : Hoja de ruta de las operaciones internacionales de estas aeronaves.

Legajo operacional : Planes de vuelo, manifiestos y autorizaciones archivadas en la Dinac.

Competencia interinstitucional : Derivación de información si existen otros organismos del Estado involucrados en el control de dichas aeronaves.

Modificaciones registrales : Transferencias de dominio, alquileres o sustitución de operadores de aeronaves extranjeras en el país.

Protocolos de fiscalización: Copias de los manuales y disposiciones aplicados por la Dinac en los aeropuertos del país para el control de aeronaves privadas.

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Preservación del debido proceso

En la exposición de motivos de la propuesta se enfatiza que la solicitud responde a una facultad constitucional de contralor parlamentario (conforme al Art. 192 de la Constitución Nacional y la Ley 5.453/15).

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Asimismo, el texto aclara expresamente que la medida no constituye una acusación ni atribución de conducta irregular contra particulares, sino la exigencia formal de que el Estado paraguayo garantice la trazabilidad de la aviación privada transfronteriza y la cooperación internacional frente a esquemas de crimen organizado y lavado de activos.