Pedrozo: exigen retiro de semáforo durante movilización ciudadana

Habitantes de la compañía Pedrozo de la ciudad de Ypacaraí, departamento Central, se movilizan a estas horas en el kilómetro 47 de la ruta PY02, en el mismo sector donde el sábado ocurrió un accidente que dejó seis personas fallecidas, cuatro de ellas de una misma familia.

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Los pobladores reclaman principalmente el retiro del semáforo instalado en la zona, ya que aseguran que representa un riesgo para quienes circulan por la ruta. La protesta vuelve a poner en el centro de la discusión las condiciones de seguridad vial en Pedrozo, conocido desde hace años como uno de los puntos más peligrosos de la Ruta PY02.

La movilización se produce pocos días después de una nueva tragedia que dejó seis víctimas fatales. Para los pobladores, las muertes registradas en el tramo no pueden seguir siendo tratadas como hechos aislados, mientras las medidas preventivas continúan siendo insuficientes.

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Además de las seis víctimas fatales, seis personas, entre ellas cuatro niños, fueron internadas debido a heridas sufridas tras el terrible percance.

Jicelly Martínez, lugareña, señaló que los vecinos necesitan una solución urgente y que la comunidad ya está cansada de esperar respuestas de las autoridades.

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“No podemos seguir así, viendo cómo mueren familias inocentes por la falta de respuestas y la inacción de autoridades que conocen el peligro de este tramo desde hace años. No queremos que otra familia tenga que sufrir una tragedia para que recién se tomen medidas. Necesitamos soluciones concretas y urgentes”, exclamó la ciudadana.

Intervenciones tardías

Los manifestantes cuestionaron que las intervenciones “paliativas” de las instituciones aparezcan principalmente después de que ocurre una tragedia. Reclaman controles permanentes, medidas concretas de seguridad y una revisión urgente del funcionamiento de la infraestructura vial existente.

Con velas y banderas, los pobladores buscan llamar nuevamente la atención sobre un problema que, según denuncian, se arrastra desde hace años. La exigencia es clara: que las autoridades actúen antes de que otra familia tenga que lamentar la pérdida de un ser querido.