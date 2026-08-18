Accidente en Pedrozo: “Dejen de coimear y controlen”, piden diputados de la oposición

Varios diputados opositores cuestionaron duramente la falta de control efectivo en las rutas, lo que aumenta significativamente el riesgo de percances en carreteras mal construidas y como ejemplo pusieron el peligroso cruce de Pedrozo.

El principal cuestionamiento lo tuvo la ministra de Obras Públicas Claudia Centurión, pero también cuestionaron al director de la Agencia Nacional de Tránsito, Félix Jiménez, operador político de Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), quien asumió el cargo justo luego de un accidente anterior que dejó nueve muertos en el cruce Pedrozo en el 2024.

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“La Dinatran solo es un ente recaudador para la corona. En la Agencia Nacional de Tránsito colocaron a un personaje oscuro. Lo único que se hace es recaudar. Nada fue mejorado en el tránsito del país”, dijo el diputado Diosnel Aguilera (PLRA).

Por su lado la diputada Rocío Vallejo (PPQ) lamentó que los oficialistas estén argumentando que los opositores quieren sacar rédito político de la muerte de seis personas y que se ponga freno al pedido de interpelación a la ministra Centurión.

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Pidió además a los agentes de tránsito, a las autoridades de la Dinatran, de la Agencia Nacional de Tránsito y del MOPC que controlen el estado de los vehículos que circulan por el país.

“Nadie puede sacar rédito político de una muerte, pero una muerte debe interpelarnos para ver qué se está haciendo para revertirla. En la zona hubo muchos fallecidos. Pasaron dos años desde el último accidente grave y hoy volvemos a lamentar seis víctimas. Existe una responsabilidad transversal de varias instituciones”, dijo Vallejo.

Instó también a las autoridades a dejar de coimear y dejar pasar a los vehículos en mal estado o con sobrecargas en las rutas del país.

“Hablar con la verdad, dejen de coimear. Todos los que coimean para que circulen los vehículos en malas condiciones y sin los requerimientos necesarios. La coima lleva a la muerte. No hay un solo culpable es transversal la culpa. Hay millones de muertes evitables por la falta de control”, dijo Vallejo.

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Mientras que el diputado, Raúl Benítez (Independiente) lamentó que el oficialismo solo busca pasar la “tormenta” de lo que dejó la muerte de seis personas en el percance de Pedrozo y no plantea medidas definitivas para evitar más muertes en las rutas.

“¿Queremos solucionar esto o queremos que pase la tormenta no más? En el 2024, cuando algo similar pasó el gobierno tomó una medida: destituir al representante de la Agencia Nacional de Tránsito ¿Quién asumió?, un amigo del presidente del Congreso", dijo Benítez.

El parlamentario opositor se preguntó qué hizo el operador de Basilio Núñez desde que asumió hace más de dos años en el cargo.

“¿Qué hace la Agencia Nacional de Tránsito con todo ese platal que entra en OPACI? Coincidencia no más es que su titular que este hace campaña con el presidente del Congreso", sostuvo Benítez.

El operador de Bachi, Félix Jiménez, tiene a su cargo controlar y prevenir los accidentes de tránsito en el Paraguay coordinando las políticas públicas para reducir las tasas de mortalidad y lesiones en las vías.

Sin embargo, desde que asumió lo único que impulsó a través de los parlamentarios cartistas es la aprobación de una dudosa emergencia vial cuyo principal objetivo es la vuelta de las cuestionadas fotomultas.