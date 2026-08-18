Pedrozo: Procuraduría toma posesión de inmuebles y confirma avance de obras

El procurador delegado Eduardo Vera Ferrer confirmó que hoy el Estado Paraguayo, a través de la Procuraduría, concretó una constitución judicial para tomar el control de unos inmuebles en Pedrozo, Ypacaraí.

Según el funcionario, esta acción permitirá a la empresa contratista continuar con las obras viales paralizadas en la zona que recientemente fue escenario de otro accidente fatal. El hecho, registrado el sábado 15 de agosto pasado, dejó hasta el momento seis víctimas fatales.

Asimismo, sostuvo que la liberación de las tierras no se dio sin antes una serie de conflictos y demoras judiciales, ya que según citó, algunos propietarios rechazaban el precio establecido por el Estado y por ende, se negaban a desocupar.

Como ejemplo, mencionó el caso de la familia Ayala, que según sus declaraciones, el proceso retrasó los trabajos durante cuatro meses.

Lea más: Pedrozo: Samaniego pedirá informes al MOPC y habla de “responsables penales”

Más inmuebles en Pedrozo

El procurador también detalló que aún quedan otros inmuebles por liberar y así completar el tramo hasta el límite de la circunvalación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Existen aún inmuebles en los que se deben realizar las constituciones para la toma de posesión; comprometen la obra en este momento”, reconoció.

Sobre lo que se tomó posesión hoy, aseveró que corresponden a Mocipar y pese a su quiebra, el proceso se dio con representantes de la sindicatura.

Finalmente, también reconoció que el accidente fatal “fue un detonante” para que se realicen gestiones en la zona. “Lastimosamente tuvimos que desayunarnos con esa noticia; como Estado paraguayo también tomamos las riendas del asunto y tuvimos que forzar la realización de esta constitución”, alegó.

Lea más: Pedrozo: tragedias que las autoridades no logran evitar, con un historial de más de 80 muertos