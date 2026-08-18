Pedrozo: Samaniego pedirá informes al MOPC y habla de “responsables penales”

Este martes se confirmó la sexta víctima fatal por el accidente registrado el sábado 15 de agosto pasado en la zona de Pedrozo, Ypacaraí, donde un camión perdió los frenos e impactó contra varios vehículos. Al respecto, la senadora colorada Lilian Samaniego apuntó que el hecho “enluta al Paraguay” y “toca muy de cerca” al Senado porque dos funcionarios perdieron la vida.

“Las instituciones responsables tienen que dar explicaciones claras y las acciones inmediatas que la ciudadanía está esperando”, detalló la legisladora.

Asimismo, aseguró que ella cuenta con información “de gente muy calificad” sobre que la obra realizada en la zona “tiene problemas judiciales” por presuntas expropiaciones al norte y sur.

“Hemos constatado que existen procesos judiciales actualmente en curso relacionados con esta situación. Estas tierras se tasaron judicialmente, pero luego los beneficiarios solicitaron que se amplíe la tasación en cifras imposibles de pagar. La justicia no avanzó y se repitió otro gravísimo accidente”, mencionó.

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Samaniego pedirá informes al MOPC

Por el caso, Samaniego también instó a que la Procuraduría General de la República, al igual que el Poder Judicial, actúen “con celeridad” para expedirse en tiempo y forma sobre los procesos que se encuentran bajo su competencia.

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“No se trata únicamente de resolver un expediente, se trata de brindar seguridad, tranquilidad y respuestas a miles y miles de ciudadanos que transitan esa ruta todos los días. Mañana voy a proponer formalmente cinco medidas”, anunció.

Lo principal es un proyecto de resolución para solicitar “un pedido urgente de informe” al MOPC sobre controles realizados, “responsables identificados” al igual que la presencia de la ministra Claudia Centurión “con documentos en mano y respuestas concretas”.

“Hubo responsables penales; yo sé los nombres. No aceptaré que toda la investigación termine en el conductor y no se examine la gestión pública. Atajaron la obra porque hicieron un acuerdo, seguramente. Yo quiero llegar al final; la ciudadanía se merece... Los familiares que hoy están llorando este dolor indescriptible”, concluyó.

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