Nacionales
18 de agosto de 2026 a la - 21:11

Vapor Cué: recuerdan 157 años de la gesta a orillas del río Yhaguy

Recordaron en Vapor Cué el 157° aniversario de la autoinmolación de los buques paraguayos.
Acto de recordación en Vapor Cué por el 157.º aniversario de la gesta de la Armada paraguaya.

Con un acto cultural y de recordación histórica, autoridades de Caraguatay, representantes de la Armada Nacional, gestores culturales y pobladores conmemoraron este martes el 157º aniversario de la gesta de Vapor Cué. Se trata de uno de los episodios más significativos de la Guerra contra la Triple Alianza en Cordillera..

Por Faustina Agüero

La actividad se desarrolló con el objetivo de mantener viva la memoria de quienes protagonizaron aquellos acontecimientos y transmitir a las nuevas generaciones la importancia histórica de Vapor Cué, escenario de uno de los episodios de la resistencia naval paraguaya durante la Guerra Grande (1864-1870).

La gesta de Vapor Cué se registró en el río Yhaguy, en Caraguatay, departamento de Cordillera, a unos 98 km de Asunción. Allí, a orillas del otrora caudaloso río, se encuentran en exhibición los restos recuperados de los buques de la Armada Paraguaya que fueron quemados y hundidos el 18 de agosto de 1869 por orden del mariscal Francisco Solano López para evitar su captura por el ejército de los aliados: Brasil, Argentina y Uruguay.

Durante la jornada de este martes se desarrollaron actividades culturales con la presencia de autoridades locales y representantes de instituciones vinculadas a la preservación de la historia nacional.

Familias acompañaron la recordación realizada en Caraguatay.
Familias acompañaron la recordación realizada en Caraguatay.

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Descubrimiento de un exhibidor

Uno de los momentos destacados fue protagonizado por el gestor cultural Marcelino Prieto, quien aprovechó la fecha para realizar el descubrimiento de un exhibidor destinado a resguardar las maquetas de siete buques históricos que había donado anteriormente.

Autoridades recorrieron la galería histórica y participaron del descubrimiento del nuevo exhibidor que resguarda las maquetas de los siete buques paraguayos.
Autoridades recorrieron la galería histórica y participaron del descubrimiento del nuevo exhibidor que resguarda las maquetas de los siete buques paraguayos.
El Museo Histórico de Vapor Cué resguarda la memoria de la Guerra de la Triple Alianza con valiosas reliquias y embarcaciones que narran la historia del Paraguay.
El Museo Histórico de Vapor Cué resguarda la memoria de la Guerra de la Triple Alianza con valiosas reliquias y embarcaciones que narran la historia del Paraguay.

Prieto explicó que la iniciativa busca mejorar las condiciones de conservación de las piezas y evitar que el polvo y otros factores puedan deteriorarlas.

“Participé con orgullo de esta recordación. Aproveché para un pequeño acto de descubrimiento de un exhibidor de las maquetas de los siete buques que había donado la última vez, para que no les entre polvo y se resguarden mejor”, manifestó.

Con el nuevo sistema de protección, podrán mantenerse en mejores condiciones para su exposición y conocimiento por parte de quienes visitan el lugar.

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