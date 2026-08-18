Vapor Cué: recuerdan 157 años de la gesta a orillas del río Yhaguy

La actividad se desarrolló con el objetivo de mantener viva la memoria de quienes protagonizaron aquellos acontecimientos y transmitir a las nuevas generaciones la importancia histórica de Vapor Cué, escenario de uno de los episodios de la resistencia naval paraguaya durante la Guerra Grande (1864-1870).

La gesta de Vapor Cué se registró en el río Yhaguy, en Caraguatay, departamento de Cordillera, a unos 98 km de Asunción. Allí, a orillas del otrora caudaloso río, se encuentran en exhibición los restos recuperados de los buques de la Armada Paraguaya que fueron quemados y hundidos el 18 de agosto de 1869 por orden del mariscal Francisco Solano López para evitar su captura por el ejército de los aliados: Brasil, Argentina y Uruguay.

Durante la jornada de este martes se desarrollaron actividades culturales con la presencia de autoridades locales y representantes de instituciones vinculadas a la preservación de la historia nacional.

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Descubrimiento de un exhibidor

Uno de los momentos destacados fue protagonizado por el gestor cultural Marcelino Prieto, quien aprovechó la fecha para realizar el descubrimiento de un exhibidor destinado a resguardar las maquetas de siete buques históricos que había donado anteriormente.

Prieto explicó que la iniciativa busca mejorar las condiciones de conservación de las piezas y evitar que el polvo y otros factores puedan deteriorarlas.

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“Participé con orgullo de esta recordación. Aproveché para un pequeño acto de descubrimiento de un exhibidor de las maquetas de los siete buques que había donado la última vez, para que no les entre polvo y se resguarden mejor”, manifestó.

Con el nuevo sistema de protección, podrán mantenerse en mejores condiciones para su exposición y conocimiento por parte de quienes visitan el lugar.

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