Caos en Pedrozo: escuela exige acceso seguro para evitar nuevas tragedias

La conmoción por el reciente accidente fatal en la compañía Pedrozo, del distrito de Ypacaraí, ha vuelto a poner el foco en la desprotección que sufren en la zona sobre la Ruta PY02.

La Escuela Rosa Catalina Ventre, que alberga a 300 niños en la primaria y 150 adolescentes en el colegio, enfrenta una crisis de acceso que lleva años siendo denunciada sin recibir respuestas concretas.

La infraestructura vial, modificada por las obras de duplicación de la ruta, dejó a la institución sin veredas y con un cruce vehicular de alta peligrosidad, donde cientos de estudiantes deben transitar diariamente.

La directora de la institución, Lic. Eva Castro, expresó su angustia ante la vulnerabilidad en que se encuentran los menores. “Realmente es una preocupación aquí en la zona, pues tenemos niños que vienen de varias comunidades de la zona y la verdad que es un verdadero peligro el acceso a este lugar”, manifestó.

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La falta de espacios seguros obliga a muchas familias a desplazarse a pie o en motocicletas por la banquina, exponiéndose al tráfico pesado de la ruta.

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Frente a esta situación, la directora apeló a la sensibilidad de los responsables de infraestructura: “Nuestro deseo que pedimos, por favor, a las autoridades del MOPC es que puedan encontrar una solución para que los niños puedan tener un acceso seguro”, sentenció.

Respuesta insuficiente del MEC

La problemática no se limita a la falta de obras viales. Según relató la Lic. Castro, cuando las autoridades escolares elevaron el pedido de auxilio al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para que interviniera ante el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), la respuesta oficial fue decepcionante.

Instaron a las familias a inscribir a sus hijos en instituciones de sus propias comunidades, desentendiéndose de la necesidad de garantizar la seguridad en el centro educativo actual.

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La sombra del semáforo

Por su parte, el profesor Fernando Duré advirtió sobre el impacto que tendría cualquier medida improvisada en la zona.

Ante los rumores o propuestas de eliminar el semáforo cercano, Duré fue tajante al señalar que esto solo empeoraría la situación: “Va a generar un caos y va a ser mucho más complicado para los chicos el llegar a la escuela”, afirmó el docente.

La comunidad de Pedrozo hoy vive bajo el temor constante. Mientras las obras viales continúan avanzando, los padres y docentes de la Escuela Rosa Catalina Ventre siguen esperando que la seguridad de los 450 alumnos sea una prioridad antes de que otra tragedia sacuda a esta comunidad.