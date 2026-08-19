Caso Scanner: Tribunal condena a funcionarios de aeropuerto y una “mula”

El considerado “cerebro” del caso Scanner Luis Alberto Servián Zárate, ex gerente de Seguridad del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, fue condenado a 14 años de cárcel por narcotráfico, por parte del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado que integran los jueces Juan Dávalos (presidente), Inés Galarza y Pablino Barreto.

Lea más: Caso Scanner: abogado dijo que planificación de tráfico era broma

Además, el otro gerente de seguridad del aeropuerto, Ramón Isacio Arrúa Fernández, fue condenado también, pero a la pena de 4 años y seis meses de cárcel; mientras que el supervisor de rayos X Basilio Darío Rodríguez Hetter fue sentenciado a 4 años de prisión y la operadora del scanner Martha Liliana Coronel De Chávez, a 3 años y seis meses de encierro.

Por su parte Eliana Beatriz Cardozo Ramírez, considerada la “mula”, fue condenada a 4 años y 6 meses de prisión. El Tribunal de Sentencia concluyó que, si bien la mujer tenía consigo las maletas con paquetes de cocaína que totalizaron un peso de 10,890 kilogramos que debía hacer llegar a Madrid, la misma no realizó todos los pasos necesarios concretar el tráfico de la droga, ya que no abordó el avión para ir a España.

Respecto al abogado Carlos Adrián Duarte Vera, sindicado también como “cerebro” de la estructura junto Servián Zárate, el colegiado de sentencia dictó la absolución de culpa y pena por duda razonable sobre su participación en el caso Scanner.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Scanner: acusados visitaron a senador antes y después de frustrado envío de droga

Finalmente, los jueces ordenaron el comiso del dinero en efectivo incautado a los ahora condenados, la destrucción de los aparatos celulares y la carga de droga incautada, además de la devolución de automóviles y otras pertenencias al Abg. Carlos Duarte.

Caso Scanner derrumbó esquema de narcotráfico

El 11 de octubre de 2023, a las 16:00, tras un control aleatorio en el aeropuerto, se detectó que la ahora condenada Eliana Cardozo estaba en posesión de 10,890 kilogramos de cocaína, sin autorización, que serían transportadas por la misma hasta su lugar de destino Madrid, España, vía aérea en el vuelo UX-024 de Air Europa”.

El fiscal antidrogas Andrés Arriola probó en el juicio que Eliana Cardozo contaba con un recibo, que da cuenta de que adquirió los pasajes, por sí misma y realizó el pago de G. 18.800.000 en efectivo. También, quedó evidenciado que la acusada ya se encontraba en inmediaciones de Asunción desde el 8 de octubre del 2024.

Lea más: Fiscal del caso Scanner denuncia “amedrentamiento e indebida presión”

“Si Eliana Cardozo, desde su ingenuidad o desconocimiento, no se hubiera aproximado ese 11 de octubre de 2023 a los agentes especiales de la Senad en el puesto de control del aeropuerto, la estructura seguiría operando”, resaltó Arriola en sus alegatos conclusivos.

Sin embargo, según puntualizó el propio agente antidrogas del Ministerio del Público, paradójicamente, Cardozo fue la fisura que derrumbó la organización que facilitaba el tráfico internacional de drogas.

Funcionarios coordinaron acciones previamente

Para el Tribunal de Sentencia quedó probado que Luis Servián, Ramón Arrúa, Basilio Rodríguez y Martha Coronel coordinaron previamente para que el procedimiento de control correspondiente se realice en el área de escáner rayos X para diplomáticos y tripulantes de cabina de las compañías aéreas, de tal manera a evitar obstáculos para la remisión de las sustancias estupefacientes.

Lea más: Caso Scanner: acusados habrían hecho pagos para frustrar testimonio y pericia forense

Esta organización previa de los funcionarios del aeropuerto fue desplegada por iniciativa del ahora condenado Luis Servián, de acuerdo con lo resaltado por el fiscal antidrogas Andrés Arriola en sus alegatos conclusivos.

De esta manera, Basilio Núñez actuó bajo directivas de Ramón Arrúa y en connivencia con Martha Coronel, quien a su vez fue cómplice en tareas previas para el tráfico de drogas, violando los protocolos de seguridad del sitio, cuyo cumplimiento era obligatorio para ellos.

Lea más: Operativo Scanner: cae supuesto nexo entre narcos y funcionarios de Dinac

Por su parte Martha Coronel se encargó de operar el escáner de rayos X y en el marco de esa labor observó imágenes llamativas sobre las cuales advirtió con señas a su jefe Ramón Arrúa, quien luego realizó maniobras para ocultar dicho evento y hacer desaparecer del escáner las imágenes llamativas.

Fiscal cuestiona sentencia y anuncia apelación

Tras conocer la sentencia del tribunal el fiscal Andrés Arriola, quien había solicitado penas de entre 8 a 16 años de cárcel para los acusados, criticó duramente el fallo del colegiado y adelantó que apelará la presente resolución, ya que no coincide en absoluto con la decisión adoptada por los jueces, según resaltó.

A criterio del agente del Ministerio Público, los jueces no tuvieron en cuenta todas las “pruebas contundentes” producidas durante el juicio oral, en consecuencia incurrieron en varias contradicciones en la sentencia dictada.

En sus alegatos finales Arriola había solicitado la pena de 16 años de prisión para para Luis Alberto Servián Zárate; y de 13 años de privación de libertad para el abogado Carlos Adrián Duarte Vera, considerados los “cerebros” de la estructura.

Lea más: Caso Scanner: piden penas de 8 a 16 años de cárcel para funcionarios del aeropuerto, una “mula” y un abogado

Para Ramón Isacio Arrúa Fernández, el agente fiscal peticionó 12 años de cárcel, para Basilio Darío Rodríguez Hetter y Martha Liliana Coronel De Chávez, pidió 8 años de encierro; y para la “mula” Eliana Beatriz Cardozo Ramírez, 9 años de prisión.