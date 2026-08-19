Indert necesita más presupuesto para responder a demanda campesina e indígena, dice su titular

Los sectores campesinos e indigenas exigen al Estado una mayor asignación presupuestaria para el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), argumentando que la falta de recursos frena la compra de tierras, la titulación de lotes y el desarrollo productivo.

Ante esta situación, Francisco Ruiz Diaz, presidente del Indert, indicó: “Nosotros tenemos un convenio con ellos y nos reunimos periódicamente. Tenemos una mesa de trabajo permanente y una muy buena relación con la gente de la multisectorial”.

Señaló que la multisectorial es muy relevante desde el punto de vista económico. “Ellos cumplen una función muy importante por el hecho de que son los que se acercan a las diferentes comunidades, ya sean urbanas o rurales, y les apoyan en el sentido de la preparación de proyectos de carácter masivo”, dijo.

El titular del Indert afirmó que el trabajo con la multisectorial ha crecido de manera impresionante en la administración del presidente Santiago Peña. “Antes, la cantidad de solicitudes de permiso para construcción de viviendas estaba en un promedio de 3.000 por año. En el año 2025 llegamos a 13.000 autorizaciones y para este año proyectamos 17.000 y el año que viene estaríamos proyectando 22.000 autorizaciones”, puntualizó.

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En cuanto a las manifestaciones, Ruiz Díaz apuntó que en el caso de las comunidades indígenas, ellos dicen que necesitan disponer de más tierras.

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“Ellos dicen estar conformes con lo que está haciendo el Indert, pero que es poco. El problema es que el Indert está en un nivel crítico porque ya no puede hacer más allá de lo que su presupuesto le permite. Entonces, exigen una asignación de mayor presupusto”, amplió.

El presupuesto actual del Indert es de poco más de 130 mil millones de guaraníes. “Hace unos años, el presupuesto era de 530 mil millones de guaraníes. Entonces, nosotros hoy tenemos prácticamente el 25% del presupuesto que se disponía hace años atrás, pero estamos haciendo casi 400% más de lo que se hacía en esa época”, mencionó.

La cantidad de títulos que estan entregando es aproximadamente 4 mil por año, cuando en el promedio histórico siempre fue 900 por año, remarcó el titular del Indert.

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“Nosotros estamos en un nivel crítico. Hoy la demanda campesina por iniciar el proceso de titulación supera pero ampliamente nuestra capacidad por problemas de recursos, ni siquiera problemas de gestión”, remarcó Ruiz Díaz.

“No tenemos la cantidad de presupuesto necesaria para satisfacer la demanda del campesinado, pero con una ampliación de 30.000 millones de guaraníes nosotros ampliaríamos pero significativamente nuestra capacidad”, sentenció.