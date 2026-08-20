Bataglia a los asegurados golpeados por la mafia en IPS: “Sin comentarios”

Este jueves, el expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS) Vicente Bataglia se presentó en el Palacio de Justicia de Asunción para asistir a una audiencia de imposición de medidas en el marco del proceso judicial en el cual él y su sucesor en la previsional Jorge Brítez -además de otros funcionarios- fueron imputados por supuesta lesión de confianza.

El Ministerio Público acusa a Bataglia y a los demás imputados de haber causado un daño patrimonial de más de 60.000 millones de guaraníes al IPS debido al fracaso de un proyecto de construcción de un quirófano modular en el Hospital Central de la previsional, un proyecto aprobado y adendado durante las administraciones de Bataglia y Brítez a pesar de que problemas estructurales en el edificio imposibilitaban su concreción.

La imputación a Bataglia fue dictada el pasado 4 de agosto, cuando este se hallaba fuera del país. El Ministerio Público emitió una orden de detención que fue anulada el pasado 12 de agosto, cuando el extitular del IPS regresó a Paraguay y compareció ante la Fiscalía.

“Sin comentarios”

Al llegar al Palacio de Justicia hoy, Bataglia se negó a hacer comentarios a los periodistas presentes y se limitó a decir que “estoy aquí para someterme a la Justicia”.

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Bataglia llegó acompañado por su abogado Jorge Arturo Daniel, quien fue consultado sobre las circunstancias en que ingresó al país la semana pasada, cuando la orden de detención en su contra aún era válida. El letrado negó que haya habido irregularidades en el ingreso de su defendido a territorio paraguayo.

“Todos los paraguayos ingresan de forma regular al país, con orden de detención o no”, dijo. “De todas maneras, el doctor Bataglia está acá. Si Migraciones consideraba que el ingreso fue irregular, el doctor Battaglia no estaría hoy libre acá con nosotros”, añadió.

Fiscalía: “No existe la obra”

El Ministerio Público constató esta semana que, a pesar de que el IPS ha realizado múltiples pagos millonarios a la empresa constructora Neighpart S.A., las salas de quirófano modulares no existen en la práctica.

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“No existe la obra concluida, ni iniciada tan siquiera, del quirófano modular, que la empresa Neighpart S.A. adquirió en licitación”, dijo el fiscal Julio Ortiz, quien representa al Ministerio Público en la causa.