Juicio para el supuesto asesino de MAFE: testimonios ratifican la acusación

El fiscal Fermín Segovia explicó que en la audiencia de este miércoles estaban convocados siete testigos. De ese grupo ya declararon cuatro personas y restan dos testimonios para completar la jornada.

“Las cuatro primeras declaraciones han sido muy productivas desde el punto de vista de la acusación fiscal y han ratificado no solamente lo sostenido en contra del adolescente, sino igualmente en relación a los mayores involucrados”, expresó el representante del Ministerio Público.

Consultado sobre la declaración de una joven vinculada sentimentalmente al principal acusado, el fiscal evitó brindar detalles específicos debido a que el proceso se desarrolla bajo reserva.

“Rige un principio de reserva. No podemos dar a conocer detalles de lo que declaran las personas dentro del juicio cerrado, pero sí podemos mencionar que efectivamente se ratifican las acusaciones fiscales en todos los puntos y en relación a todas las personas involucradas”, sostuvo.

El fiscal indicó además que, con los testimonios incorporados hasta ahora, ya son nueve las personas que comparecieron ante el tribunal en este juicio. Según señaló, el proceso avanza con mayor celeridad que el juicio seguido a los acusados mayores de edad.

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“Yo creo que en dos a tres semanas más ya estaríamos concluyendo el presente juicio”, estimó.

En cuanto al volumen de pruebas testimoniales, Segovia detalló que el tribunal dispuso la comparecencia de 35 testigos ofrecidos en la causa, mientras que la defensa presentó únicamente dos testigos, respecto de los cuales aún debe definirse si mantendrá o desistirá de esas declaraciones.

La Fiscalía pretende que todos los testigos vuelvan a ratificar las versiones brindadas durante la etapa investigativa, con el objetivo de sustentar la acusación final y solicitar la sanción correspondiente contra el adolescente procesado.

Mañana continúan los alegatos finales para los cinco adultos acusados

Paralelamente, mañana jueves, desde las 08:00, continuará el juicio oral y público contra los cinco adultos involucrados en hechos relacionados al asesinato de María Fernanda Benítez, con la presentación de los alegatos finales de las respectivas defensas.

Las acusaciones que pesan sobre los procesados son las siguientes: Mikhaela Rolón enfrenta cargos por instigación a cometer feminicidio, omisión de dar aviso de un hecho punible y apología del delito. Franco Antonio Acosta está acusado por complicidad en la tentativa de aborto y frustración de la persecución penal.

El suegro del principal sospechoso enfrenta cargos por frustración de la persecución penal, mientras que los padres del supuesto asesino están procesados por exposición a peligro y simulación de hecho punible.

Con la presentación de los alegatos finales de las defensas, el juicio de los adultos se encamina hacia su etapa conclusiva, luego de varias semanas de producción y análisis de pruebas ante el tribunal.