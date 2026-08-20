Exintendente de Guazú Cuá fue detenido durante allanamiento en Pilar

El procedimiento fue realizado alrededor de las 16:00 del miércoles por una comitiva fiscal y policial, encabezada por el fiscal interino de la Unidad Penal Nº 2 de Pilar, Alejandro Bazán Zapata, y agentes del Departamento contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional.

Lea más: Detienen a intendente de Guazú Cuá por presunta violencia domestica

El allanamiento se ejecutó en cumplimiento del Mandamiento Judicial A.I. N.º 569, emitido por el Juzgado Penal de Garantías del Segundo Turno de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú.

Al verificar los datos del exintendente colorado de Guazú Cuá en el sistema policial, los intervinientes constataron que César Humberto Sánchez Machado figuraba como declarado rebelde y con órdenes de captura en cuatro causas judiciales.

Una de ellas corresponde a la causa N° 275/2019, caratulada como “César Humberto Sánchez Machado s/ supuesto hecho punible contra el patrimonio – lesión de confianza”, relacionada con su gestión administrativa al frente de la Municipalidad de Guazú Cuá.

Las demás órdenes corresponden a procesos por incumplimiento del deber legal alimentario, violencia familiar y nuevamente incumplimiento del deber legal alimentario, según detalla el informe policial. Además, registra un antecedente penal por exposición a peligro del tránsito terrestre, correspondiente al año 2019.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Documentos municipales y dinero

Durante el procedimiento fueron incautadas 19 carpetas archivadoras que, según la Policía, contienen documentación relacionada con la función administrativa de la Municipalidad de Guazú Cuá.

Lea más: Condenado por corrupción es el nuevo encargado de “limpiar” Asunción

También fueron encontrados G. 1.500.000 en efectivo, distribuidos en 15 billetes de G. 100.000, además de un teléfono celular Samsung Galaxy A14.

Los documentos fueron lacrados y quedaron bajo resguardo, mientras que las evidencias fueron trasladadas a la sede del Ministerio Público para su guarda y custodia.

Tras su detención, Sánchez Machado fue informado de sus derechos constitucionales y procesales.

Lea más: Imputan a candidato liberal a intendente de Puentesiño

Posteriormente, fue sometido a una inspección médica en el Hospital Distrital de Pilar y, por disposición fiscal, quedó recluido en la Dirección de Policía de Ñeembucú, a disposición de las autoridades judiciales que emitieron las órdenes de captura.

El procedimiento se realizó como parte de la investigación de la causa por supuesta lesión de confianza, relacionada con hechos atribuidos a la administración municipal de Guazú Cuá.