Condenado por corrupción es el nuevo encargado de “limpiar” Asunción

Luis Bello (ANR-cartista), intendente de Asunción, oficializó este miércoles el nombramiento de Víctor José Emilio Basualdo Ramírez, quien arrastra una condena por corrupción en la función pública, como nuevo director de Servicios Urbanos de la comuna. Su designación se da en reemplazo de Máximo Medina, quien ocupó el cargo de forma interina, a la vez que cumplía la función de jefe de Gabinete de la Intendencia.

La designación del cuestionado funcionario, que era un rumor en los pasillos de la comuna, se confirmó este miércoles, mediante una nota del nuevo director a la Junta Municipal, en la que se excusó de asistir a una convocatoria hecha a su antecesor para rendir cuentas ante los concejales. Basualdo Ramírez solicitó una prórroga con motivo de su reciente designación en el cargo.

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En la sesión ordinaria de la Junta Municipal de este miércoles, la noticia generó serios cuestionamientos, en particular de la bancada opositora. Los ediles expresaron su profunda disconformidad al enterarse formalmente de la incorporación a través de una nota de trámite.

El cuerpo legislativo comunal aprobó por mayoría una moción para manifestar un rechazo categórico a la designación de Basualdo Ramírez. Los concejales consideraron inaceptable que una persona con antecedentes penales ocupe un cargo de alta sensibilidad como director de la comuna.

Los antecedentes judiciales: la condena por el desvío millonario en Central

Víctor Basualdo Ramírez carga con una condena firme a dos años de prisión, aunque con ejecución suspendida, por los delitos de lesión de confianza y asociación criminal. Su condena se dio por su participación en carácter de cómplice en un esquema de corrupción en la Gobernación del Departamento Central, durante la gestión del entonces gobernador Hugo Javier González.

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En su acusación, la Fiscalía sostuvo que, entre marzo de 2019 y diciembre de 2020, la Gobernación de Central desembolsó indebidamente la suma de G. 24.424 millones en concepto de aportes a favor de entidades privadas sin fines de lucro para solventar gastos de 51 proyectos. Para el Ministerio Público, esto le ocasionó un perjuicio patrimonial a la Gobernación de más de G. 18.384 millones, que no tiene respaldo documental, por lo que se desconoce el destino del dinero.

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La acusación señaló que Basualdo Ramírez, en su rol de secretario de Desarrollo Económico, emitió dictámenes favorables para autorizar desembolsos de recursos a pesar de existir irregularidades en los proyectos y de no cumplirse con los requisitos legales establecidos. La defensa del actual director municipal se acogió al procedimiento abreviado tras admitir los hechos investigados por el Ministerio Público.

Pese a recibir una pena privativa de libertad, el funcionario evitó la cárcel gracias a que obtuvo un beneficio de medidas alternativas y la suspensión de la ejecución de la pena, debido a que la condena no superaba el límite legal establecido. La condena concluyó el 3 de mayo pasado, por el A.I. N°: 172 de fecha 5 de mayo de 2026, obrante en el portal de la Corte Suprema de Justicia.

El paso de Basualdo por la función pública y sus vínculos políticos

Tras su paso por la Gobernación de Central y pese a estar procesado, Basualdo Ramírez siguió trabajando en la función pública. En abril de 2025, ya condenado, Basualdo Ramírez aparece como funcionario del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), ocupando el cargo de director de Gestión y Calidad del Indi, con ingreso mensual de G. 13.260.000 entre sueldo y bonificaciones.

En esa planilla se señala que Basualdo ingresó a la institución en 2022, y figura como economista. Luego, en diciembre de ese mismo año vuelve a aparecer como director saliente, cobrando G. 4.420.000 de aguinaldo proporcional a los días trabajados, con una antigüedad desde 2024 y figura como abogado.

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Basualdo Ramírez es además presidente de la Seccional 40 de Asunción del período 2023-2028, cargo al que llegó con el acompañamiento del concejal Daniel Ortiz Paranza (ANR-disidente).

Víctor y su hermano como funcionario de la Municipalidad de Asunción. Según la planilla de sueldos de junio, la última publicada en el portal de transparencia de la comuna, Luis Marcelo Basualdo Ramírez es asistente en la Dirección de Obras Municipales, con un salario de G. 4.845.199, incluyendo sueldo básico y subsidio para la salud.

El duro debate legislativo: cruces y exigencias de rendición de cuentas

Durante el debate legislativo, el concejal Álvaro Grau (PPQ), uno de los más críticos con la designación, señaló que la Municipalidad no puede ser administrada por personas con antecedentes de corrupción. “No estuvo preso porque, lamentablemente, las leyes nacionales le dan la posibilidad de no ir a prisión a aquellos que tienen una condena de hasta 2 años de prisión”, expresó Grau.

El edil recordó ante el pleno que la propia Municipalidad de Asunción atraviesa por una profunda crisis institucional y cuestionamientos por millonarios desvíos financieros. “Nosotros no podemos seguir permitiendo que personas así sigan ocupando sillas tan importantes en una municipalidad que está saliendo de un escándalo del desvío de G. 500.000 millones”, agregó el concejal.

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Asimismo, el concejal Humberto Blasco (PLRA) respaldó las críticas y sostuvo que la Junta posee la atribución política de manifestar su rechazo formal. Afirmó con ironía que el nuevo director “primero tendría que limpiarse él para después limpiar la ciudad”. En tanto, los concejales del oficialismo intentaron cerrar el debate, pero no tuvieron los números, ante la abstención de la bancada disidente y de algunos cartistas.

La Junta Municipal había convocado al ahora exdirector interino Máximo Medina en dos ocasiones, para que rinda cuentas del actual estado del servicio de recolección de basuras de la ciudad. Al confirmarse el cambio, la Junta resolvió emplazar y convocar al nuevo director para que rinda cuentas ante el pleno en una semana.

Silencio hermético del intendente ante los cuestionamientos

ABC intentó obtener la versión de Luis Bello (ANR-cartista) sobre el cuestionado nombramiento, pero al cierre de esta edición, el intendente no respondió a las consultas realizadas a su celular con terminación en el número 243.

Asimismo, este medio intentó obtener un descargo por parte de Víctor Basualdo respecto de su cuestionado nombramiento, pero el director nombrado evitó responder a las consultas realizadas a su celular con terminación en el número 320.

Urbe colapsada: la crisis de la recolección de basura en las calles de Asunción

El cuestionado nombramiento del nuevo director se da en medio de fuertes críticas ciudadanas contra la gestión de la Dirección de Servicios Urbanos. Los contribuyentes denuncian de forma sostenida la falta de recolección regular de residuos en diversos barrios.

Las críticas hacia esta dependencia también se habían intensificado tras la cuestionada adquisición de camiones recolectores mediante adjudicaciones directas por G. 13.606 millones. Concejales de la oposición, como Álvaro Grau (PPQ), denunciaron que los rodados se compraron con sobrecostos, además de un claro direccionamiento del proceso de compra, realizada a espaldas de la Junta Municipal.

A pesar de la millonaria inversión realizada supuestamente para optimizar el servicio, las calles de Asunción continúan evidenciando acumulación de basura y desidia institucional. Esta mañana, varias esquinas del centro de Asunción volvieron a amanecer atestadas de basura. Importantes vías de acceso, como Teniente Fariña y Teodoro S. Mongelós se convirtieron en “vertederos lineales”.

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Similar situación fue denunciada por vecinos de la avenida José Gaspar Rodríguez de Francia, quienes señalaron que al menos desde el fin de semana, el paseo central de la importante vía se vio atestada de todo tipo de desperdicios, incluyendo cubiertas en desuso.