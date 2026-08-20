Segunda causa penal contra Jorge Brítez, por mantenimiento de ascensores en IPS

La fiscal Mercedes Vera informó que se abrió una segunda causa penal contra el expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS) Jorge Brítez.

Según indicó, pidió informes el 13 de agosto pasado sobre una licitación del 2024 de G. 3.500 millones sobre servicio de mantenimiento de ascensores del Hospital Central del IPS.

La investigación se inició a partir de una denuncia respecto a que en la licitación de mantenimiento de ascensores se habrían utilizado documentos no auténticos.

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Segunda causa penal que involucra a Jorge Brítez

Además de Brítez, la causa también involucra a Jaime Caballero, exgerente de Abastecimiento de la previsional.

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Esta causa se encamina en paralelo al proceso penal abierto sobre el presunto perjuicio patrimonial de G. 61 millones por obras de quirófanos modulares, en el que Brítez está imputado por lesión de confianza.

Abogado cuestiona que causa

El abogado José Fernández Zacur, representante legal de Brítez, cuestionó que la causa sea llevada adelante por una sede barrial del Ministerio Público y no por la Unidad Especializada de Delitos Económicos.

Además, cuestionó que se utilizó inteligencia artificial (IA) en la elaboración de la imputación. Según señaló, esta causa menciona hechos punibles y argumentos que no están contemplados en el sistema jurídico nacional.

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Están buscando “tapar cosas”

Fernández Zacur también sostuvo que mantiene su postura de que “alguien dio la orden” de perseguir penalmente a su cliente. “Tampoco que tengo dudas de que se estén buscando tapar cosas”, declaró.

El abogado no descartó que con la causa se busque “tapar” escándalos financieros y de otra índole.

Apuntó al “poder político” como responsable de la supuesta persecución contra Brítez.